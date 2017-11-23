Samsung Chromebook Nautilus – новый хромбук со съемной клавиатурой

23 ноября 2017, 9:15

Авторитетный ресурс ChromeUnboxed пишет о том, что южнокорейская Samsung готовит анонс своего нового хромбука, ключевой отличительной чертой которого окажется съемная клавиатура.

Таким образом, грядущая новинка получит возможность работать не только в формате полноценного ноутбука, но и также планшета.В качестве аппаратной платформы прогнозируются процессоры Intel Kaby Lake. Другие спецификации пока не уточняются.Касательно дизайна эта новинка южнокорейского гиганта будет напоминать планшет Samsung Galaxy Book, представленный в начале текущего года.Анонс Samsung Chromebook Nautilus состоится в рамках CES2018 в Лас-Вегас в период с 9 по 12 января.