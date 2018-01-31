Vivo Xplay 7 – первый в мире смартфон с 10 ГБ оперативной памяти

31 января 2018, 11:15

В Сети Weibo «всплыли» некоторые подробности касательно нового смартфона Vivo Xplay 7, который пока что не был представлен официально.

Грядущая новинка, судя по всему, выйдет в качестве замены Xplay 6, выпущенного в 2016 году.Среди известных особенностей терминала называется OLED-дисплей с разрешением 4К, который, кстати говоря, будет занимать 92,9% всей передней панели. Также здесь окажется двойная камера от Sony с 4-кратным оптическим зумом и сканер отпечатков пальцев.В качестве аппаратной платформы прогнозируется Qualcomm Snapdragon 845, а объем оперативной памяти составит 10 ГБ. Объем встроенной пользовательской – 512 ГБ.Прочие характеристики новинки пока не называются. Точная дата анонса и стоимость также не известны.