Состоялся официальный анонс смартфона Archos Diamond Omega с четырьмя камерами

31 января 2018, 11:45

Французская Archos представила свой новый смартфон - Diamond Omega.



Новинка получила модный нынче безрамочный дизайн, а, кроме того, укомплектована двумя двойными камерами.

В основе – чип Qualcomm Snapdragon 835 + 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Расширить последнюю нельзя.



Диагональ дисплея – 5,7 дюймов, а его разрешение Full HD +. Поверх экрана – защитное стекло Corning Gorilla Glass 3.



Отдельно обозначен сканер отпечатков пальцев.



Основная камера – двойная – модули 23Мп + 12Мп. Фронтальная камера также получилась двойной – модули ее 5Мп + 5Мп.



Емкость аккумулятора – 3100 мАч.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, NFC, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и dual-SIM.



Работает новинка под управлением Android 7.1.1.

Продажи должны начаться через несколько дней. Стоимость аппарата пока не называется.