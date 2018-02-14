Check Point поддерживает запуск решения для защиты от мобильных угроз

14 февраля 2018, 12:45

Check предоставила свою технологию Check Point Sandblast Mobile компании Orange Cyberdefense — подразделению Orange Group.

На базе продукта Check Point Sandblast Mobile Orange Cyberdefense разработал решение для защиты от мобильных угроз Orange Mobile Threat Protection.



Сегодня сотрудники активно используют мобильные устройства для работы, поэтому при их взломе компании рискуют потерять критические данные. Разработки Check Point и Orange позволяют защитить бизнес от любых видов мобильных угроз и обеспечить сохранность корпоративной информации.



«Бизнес точно так же полагается на мобильные устройства, как и обычные потребители. Хакеры это знают и готовы атаковать мобильные устройства, используя любую уязвимость, — говорит Майкл Шаулов (Michael Shaulov), глава отдела управления продуктами Check Point для мобильной и облачной безопасности. — Благодаря сотрудничеству с Orange Cyberdefense пользователи мобильных устройств будут защищены от любых вредоносных программ, сетевых и других видов мобильных атак».



Orange Mobile Threat Protection объединяет преимущества технологии Check Point Sandblast Mobile, ведущего в отрасли комплексного решения в области защиты от мобильных угроз, и Orange Device Management Premium. Оно включает в себя облачную административную консоль, через которую можно отслеживать весь парк мобильных устройств, а также получать аналитические данные об угрозах и поддержку 24/7 от лучших специалистов по мобильным устройствам компании Orange. Решение доступно на платформах iOS и Android.



Чтобы подробнее узнать о сервисе Orange Mobile Threat Protection, зарегистрируйтесь на вебинар 7 марта. На нем специалисты компаний Check Point и Orange Cyberdefense дадут советы по использованию решения, развеют несколько мифов о мобильной безопасности, а также представят новейшие аналитические данные о ландшафте мобильных угроз во всем мире.