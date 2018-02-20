Sigma mobile X-treme PQ52 - защищенный смартфон с 4-ядерным процессором

20 февраля 2018, 9:15

Корпус смартфона разработан в соответствии со стандартом IP68, что позволяет использовать его в экстремальных условиях.

X-treme PQ52 максимально защищен от попадания воды, пыли и грязи. Традиционная демпфирующая титановая пластина внутри корпуса используется для дополнительного закрепления компонентов, усиливает конструкцию и является дополнительным защитным фактором при случайных падениях смартфона.

Эксклюзивный оригинальный дизайн корпуса выделяет X-treme PQ52 от других защищенных смартфонов. Никаких грубых линий, ни намека на брутальность - только стиль, изысканность, элегантность. Невероятно приятное ощущение теплоты и гладкости от поверхности стало возможным благодаря использованию полимерных композиционных материалов в корпусе и 2.5D экранного стекла со скругленными краями. Отныне защищенность может выглядеть блестяще. Боковые грани смартфона лаконично украшены тонким резиновым бампером, который выполняет защитную функцию как от случайных падений, так и от попадания внутрь воды и грязи.



Смартфон X-treme PQ52 работает на базе 4-ядерного процессора МТК6737Т с тактовой частотой 1,5 ГГц под управлением операционной системы Android 7.0. Чистый Android и сертификация Google Mobile Services позволяют пользователям быть уверенными, что данная система и смартфон были подготовлены производителем в соответствии с рекомендациями Google.

На борту смартфона предусмотрено 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти для загрузки различных игр, приложений, а также для хранения большого количества фото-, аудио- и видео файлов. Дополнительное увеличение памяти возможно за счет использования карт формата micro-SD объемом до 32 ГБ. Для этого используется один из слотов для SIM-карт.



Фронтальная камера на 5 МП позволяет делать качественные и яркие селфи и общаться онлайн в мессенджерах с друзями. Основная камера на 13 МП со вспышкой X-treme PQ52 оснащен цветным экраном диагональю 5 дюймов с IPS-матрицей формата HD с разрешением 1280х720 пикселей. Защиту экрану обеспечивают стекло повышенного сопротивления к царапинам Gorilla Glass 3 и дополнительная защитная пленка, нанесенная на дисплей.



Встроенная аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА * ч позволяет активно общаться и пользоваться необходимыми приложениями в течение дня.





Доступ к беспроводному интернету обеспечивается наличием Wi-Fi модуля. Поддержку работе в высокоскоростных 3G / 4G-сети обеспечивают два слота под SIM-карты стандарта nanoSIM. Путешествующим и автомобилистам пригодится встроенный GPS-модуль с поддержкой GLONASS, что обеспечивает определение местоположения и позволяет пользованием навигационными программами.

Смартфон будет поставляться в двух цветовых решениях: полностью черный и черный с оранжевыми вставками. На данный момент в продажу поступили устройства в черно-оранжевом исполнении. В черном цвете смартфоны появятся в продаже в конце марта.

Габариты смартфона 144х74х10 мм, вес – 178 грамм

Срок гарантийного обслуживания – 18 месяцев официальной гарантии от производителя.