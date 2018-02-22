Panasonic и Trend Micro защитят автопилоты и подключаемые автомобили от атак

22 февраля 2018, 9:15

Корпорация Panasonic и компания Trend Micro Incorporated разработают систему защиты автопилотов и подключаемых к интернету автомобилей от кибератак.

Совместное решение поможет своевременно фиксировать и предотвращать попытки несанкционированного доступа к Электронному блоку управления (Electronic Control Unit, ECU), контролирующему поведение автомобиля на дороге, в т.ч., набор скорости, удержание на курсе и торможение, а также доступ к телематическим устройствам.



Глобальный интерес к теме автопилотируемого транспорта и появление все новых концептов и моделей делает вопрос их защиты от взлома хакерами очень актуальным. Используя уязвимости софта, злоумышленники могут получить контроль над автомобилем и нанести непоправимый вред его водителю и другим участникам дорожного движения. Поэтому сегодня, как никогда, важно внедрение систем защиты, а также постоянный мониторинг работы бортовых систем.



Новое совместное решение объединит компоненты, устанавливаемые в автомобиле, и облачные системы. Разработанная компанией Panasonic технология Control Area Network (CAN) будет использоваться для обнаружения и предотвращения несанкционированного доступа – за счет отслеживания любых неавторизованных команд в ECU. В то же время, решения Trend Micro для безопасности IoT будут использоваться в IVI устройствах, в т.ч., навигационных системах, для обнаружения атак из Интернета. Непрерывный мониторинг автомобильных систем будет вестись из облака. Данные о любых попытках взлома будут поступать в облачную платформу для анализа и последующей выработки мер по защите транспортных средств.



Panasonic и Trend Micro планируют доработать и коммерциализировать продукт после 2020 года.





