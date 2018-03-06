Новый набор инструментов Radeon Chill предоставляет геймерам новые возможности

6 марта 2018, 10:45

Продолжая целенаправленную работу по улучшению игрового опыта, AMD стремится помочь игрокам получить максимальную отдачу от возможностей недавно выпущенной версии программного обеспечения Adrenalin Edition.

Новый набор инструментов AMD для работы с видео для пользователей позволяет повысить эффективность GPU и добиться повышения производительности в игровом процессе вместе с Radeon Chill.



Radeon Chill - это динамический регулятор частоты смены кадров, который обеспечивает плавность, а также тихую работу без перегрева за счет адаптации к игровым движениям. Вместе с Adrenalin Edition, поддержка Radeon Chill теперь также распространяется на игры, работающие с Vulkan API, а также DirectX 9, 10, 11 и 12.



В следующих видео-инструкциях приведено пошаговое руководство для геймеров по включению Radeon Chill, чтобы они могли добиться максимальной энергоэкономии и повысить отзывчивость видеокарт Radeon. В этих видео показано, как пользователи могут снизить энергопотребление до 60% при активации Chill на Radeon RХ Vega 64.

