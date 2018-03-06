6 марта 2018, 10:45

Новый набор инструментов Radeon Chill предоставляет геймерам новые возможности

Продолжая целенаправленную работу по улучшению игрового опыта, AMD стремится помочь игрокам получить максимальную отдачу от возможностей недавно выпущенной версии программного обеспечения Adrenalin Edition.

Новый набор инструментов AMD для работы с видео для пользователей позволяет повысить эффективность GPU и добиться повышения производительности в игровом процессе вместе с Radeon Chill.

Radeon Chill - это динамический регулятор частоты смены кадров, который обеспечивает плавность, а также тихую работу без перегрева за счет адаптации к игровым движениям.  Вместе с Adrenalin Edition, поддержка Radeon Chill теперь также распространяется на игры, работающие с Vulkan API, а также DirectX 9, 10, 11 и 12.

В следующих видео-инструкциях приведено пошаговое руководство для геймеров по включению Radeon Chill, чтобы они могли добиться максимальной энергоэкономии и повысить отзывчивость видеокарт Radeon. В этих видео показано, как пользователи могут снизить энергопотребление до 60% при активации Chill на Radeon RХ Vega 64.
 


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