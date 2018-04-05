X-treme PQ67 - защищенный телефон с поддержкой 3G и Wi-Fi

5 апреля 2018, 14:15

Кнопочный телефон X-treme PQ67 вобрал в себя лучшие наработки линейки защищенных устройств Sigma mobile.

Корпус телефона изготовлен по технологии двойного литья пластика и резины, телефон надежно защищен от попадания пыли и воды по международному стандарту IP68, а также имеет высокий показатель ударопрочности. Ребристая форма боковых граней не даст аппарату выскальзывать из мокрых рук. Назначение X-treme PQ67 - работать в сложных условиях!

Отличительная особенность X-treme PQ67- это поддержка работы в сетях стандарта 3G, наличие Wi-Fi и возможность работать в качестве 3G-модема (функция Wi-Fi Hotspot).

Аккумулятор X-treme PQ67 имеет емкость 2000 мАч, а это значит, что одного заряда хватит на длительную автономную работу - до 13 часов непрерывных разговоров по телефону или до 14 дней в режиме ожидания.

X-treme PQ67 оснащен цветным дисплеем диагональю 2 дюйма с разрешением 176х220 пикселей. На клавишах наборной панели присутствуют сразу три алфавита: украинский, английский, русский.

Телефон поддерживает работу двух SIM-карт стандартов miniSIM и microSIM, которые работают в режиме Dual Network Standby. Дополнительный microSD слот позволяет увеличить встроенную память телефона с помощью microSD-карт объемом до 32 ГБ.

Телефон оснащен аудио и видеоплеер, диктофоном, FM-радио, светодиодным фонариком, который включается отдельной кнопкой на корпусе. В органайзере телефона присутствуют: будильник, секундомер, калькулятор, календарь, программа чтения электронных книг. Телефонная книга рассчитана на 500 контактов. С помощью 1.3 МП камеры можно делать фото и снимать на видео друзей и знакомых. А встроенный модуль Bluetooth позволит обмениваться файлами и фотографиями с другими устройствами.

Для удобства пользованием телефоном на корпусе имеется герметично защищенный microUSB разъем. Это очень упрощает и сокращает время на подключение аппарата к зарядному устройству.

