Thuraya X5-Touch – гибрид смартфона и спутникового телефона

13 апреля 2018, 11:15

Малоизвестная у нас компания Thuraya Telecommunications Company представила довольно интересный терминал - Thuraya X5-Touch.

Новинка позиционируется как первый в мире гибрид смартфона и спутникового телефона.Аппарат получил поддержку dual-SIM с режимом Always On, что позволяет ей одновременно поддерживать спутниковую связь и традиционную сотовую.Аппарат получил 5,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD + и защитным стеклом Gorilla Glass.Корпус защищен по стандарту IP67, то есть, от пыли и влаги.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечаются GPS/ГЛОНАСС/BeiDou, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, модуль NFC.Как скоро новинка появится в продаже, пока не сообщается. Стоимость также не известна.