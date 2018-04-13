OWC выпустила мощный внешний SSD ThunderBlade

13 апреля 2018, 11:45

Компания OWC (Other World Computing) представила свой новый твердотельный накопитель – ThunderBlade.

Новинка ориентирована на пользователей, которые работают с графическими материалами и видео высокого качества.



В продаже ThunderBlade будет доступен в несколько решениях с памятью на 1ТБ, а также 2ТБ, 4ТБ и 8ТБ.



Производитель отмечает, что эта его новинка совместима с macOS 10.13 и выше, а также Windows 10.



К ПК носитель подключается посредством интерфейса Thunderbolt 3, пропускная способность которого до 40 Гбит/c. Кроме того, здесь есть еще один Thunderbolt 3, при помощи которого можно «связать» несколько ThunderBlade в цепочку.



Скорость записи/чтения данных – до 2450 Мбайт/c и до 2800 Мбайт/c.



Стоимость новинки в рознице – от $1200 до $5000 в зависимости от объема.