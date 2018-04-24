LG открыла глобальный центр обновления программного обеспечения для смартфонов

24 апреля 2018, 10:15

Компания LG Electronics (LG) открыла новый Центр обновлений программного обеспечения (ПО) в Южной Корее.

Это первое подобное подразделение компании, цель которого – предоставление оперативных обновлений программного обеспечения смартфонов по всему миру. Центр обновлений ПО расположен в новом научно-исследовательском кампусе LG в Магок-тоне на западе Сеула. Создание этого подразделения является примером того, насколько тщательно LG работает над удовлетворением потребностей пользователей.



Центр обновлений ПО будет заниматься не только разработкой и выпуском регулярных обновлений для смартфонов LG, но и обеспечением стабильной работы устройств LG после установки обновлений.



Создание нового Центра позволит LG оперативно выпускать обновления ПО в странах, где продаются смартфоны компании. Это обеспечит единый уровень качества обслуживания пользователей по всему миру. Одной из первых инициатив Центра станет релиз ОС Android Oreo для LG G6, запланированный на конец апреля в Южной Корее. Далее операционная система появится на других ключевых рынках.



"Послепродажное обслуживание и удовлетворение потребностей клиентов – первостепенная задача LG, — заявил г-н Чо Сон-чин (Mr. Jo Seong-jin), генеральный директор компании LG Electronics. — Благодаря регулярному выпуску обновлений пользователи по всему миру могут быть уверены в стабильной и надежной работе смартфонов".







