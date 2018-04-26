Анонс детского планшета и телефона от Archos

26 апреля 2018, 10:45

Французская Archos представила новые недорогие смартфон и планшет для детей - Junior Tab и Junior Phone.



Первая новинка ориентирована на аудиторию от 3 лет, а вторая – на ребят, в возрасте от 7 лет.

Согласно официальным данных, обе новинки получили оптимизированную аппаратную конфигурацию и особый набор приложений: средства контроля, фильтр WEB-страниц от Qustodio (год бесплатно), поисковая система и пр.



У Archos Junior Tab 5-дюймовый дисплей с разрешением 480х854 точки. Основная камера – 8Мп, а фронтальная – 2Мп. В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный 1,2 ГГц процессор + 1 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной – 8 ГБ. Емкость аккумулятора – 2000 мАч.



Планшет Junior Tab обладает 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 600х1024 точки. Основная камера 2Мп, а фронтальная – VGA. В основе здесь 4-ядерный чип на 1,3 ГГц + 1 ГБ ОЗУ + 8 ГБ ПЗУ. Есть возможность вставить карту microSD. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.

Работают устройства под управлением Android 7.0.В продаже обе новинки появятся в июне по цене 80 евро.