Sigma mobile X-treme PQ39 - защищенный смартфон с аккумулятором на 9000 мАч

4 мая 2018, 13:04

Компания Sigma mobile анонсировала пополнение в своей линейке защищенных смартфонов очень мощной новинкой.



X-treme PQ39 - настоящий мужской смартфон с батареей повышенного запаса емкости 9000 мАч и убедительной защитой. А его отличный функционал однозначно порадует тех, кто любит путешествия, активный отдых и тех, кто работает в суровых условиях.

Корпус смартфона разработан в соответствии со стандартом IP68, что позволяет использовать его в экстремальных условиях. X-treme PQ39 максимально защищен от попадания воды, пыли и грязи. Традиционная демпфирующая титановая пластина внутри корпуса используется для дополнительного закрепления компонентов, усиливает конструкцию и является дополнительным защитным фактором при случайных падениях смартфона.



Сверхмощная аккумуляторная батарея емкостью 9000 мАч обеспечивает чрезвычайную автономность смартфона . Теперь, собираясь в длительное экстремальное путешествие, можно быть уверенным, что смартфон будет активным помощником в течение нескольких дней без подзарядки. Быстро восстановить утраченный заряд поможет предусмотреная функция PumpExpress при условии использования оригинального USB Type-C кабеля и оригинального зарядного устройства.



Смартфон X-treme PQ39 работает на базе мощного 8-ядерного процессора МТК6753 с тактовой частотой 1,3 ГГц под управлением операционной системы Android 7.0. Чистый Android и сертификация Google Mobile Services позволяют пользователям быть уверенными, что данная система и смартфон были подготовлены производителем в соответствии с рекомендациями Google.

Смартфона оснащен 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти для загрузки различных игр и приложений, а также для хранения большого количества фото-, аудио- и видео файлов. Дополнительное увеличение памяти возможно за счет использования карт формата micro-SD объемом до 32 ГБ. Для этого используется один из слотов для SIM-карт.



Основная камера на 13 МП со вспышкой на 4 светодиода, автофокусировкой и стабилизацией изображения позволяет получать очень четкие и сфокусированы фото. Фронтальная камера на 5 МП позволяет делать качественные и яркие селфи и видео. Запуск камеры можно осуществлять как из приложения "камера", так и с помощью механической кнопки, расположенной на боковой панели смартфона.



Функция "Цифровой отпечаток" позволяет защитить личную информацию и блокировать доступ к телефону, а также поддерживает сенсорные функции для ответов на вызовы, фото- и видеосъемки, воспроизведения музыки и видео.



Корпус X-treme PQ39 разработан в классическом грубом стиле защищенных телефонов. Телефон создан для суровых экстремальных ситуаций. При изготовлении корпуса использовано двойное литье пластика и резины, что обеспечивает смартфону чрезвычайную устойчивость к загрязнениям и случайных падениям. Доступ к интерфейсным разъемам плотно закрыт резиновыми заглушками, которые исключают попадание воды и пыли внутрь смартфона.



Смартфон оснащен цветным экраном диагональю 5,5 '' с IPS-матрицей формата Full HD с разрешением 1920х1080 точек. Экран защищен стеклом повышенного сопротивления к царапинам Gorilla Glass 4.



Смартфон работает в высокоскоростных 3G/4G-сетях. Доступ к беспроводному интернету обеспечивается наличием WiFi модуля, поддерживающего связь на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n, а также WiFi Hotspot. Поддержку работы стандартов GSM / 3G / 4G обеспечивают два слота под SIM-карты стандарта nanoSIM, один из которых можно использовать для увеличения объема пользовательской памяти. Путешествующим и автомобилистам пригодится встроенный GPS-модуль, который обеспечивает определение местоположения и позволяет пользоваться различными навигационными программами.

Габариты смартфона 169х86х16 мм, вес – 307 г (с аккумулятором)Гарантия от Sigma mobile – 18 месяцев.Смартфон производится в черном цвете.Продажи стартуют 4 мая. На момент старта продаж анонсирована розничная цена 7 777 грн.