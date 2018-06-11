Компания «Доктор Веб» представляет сервис экстренного анализа вредоносных и потенциально вредоносных файлов Dr.Web vxCube.
Dr.Web vxCube позволяет не только проанализировать файл, но и получить специальную сборку лечащей утилиты Dr.Web CureIt!, в которую включен механизм обезвреживания анализируемого объекта.
Схема работы Dr.Web vxCube проста: пользователь получает доступ для отправки подозрительных файлов на «облачный» анализ, анализатор запускает отправленный объект и изучает его поведение, после чего выносит вердикт. Если объект представляет угрозу, пользователь оперативно получает специальную сборку лечащей утилиты Dr.Web CureIt!.
Проверка отправленных файлов занимает в среднем не более минуты, будь то исполняемые файлы Windows, офисные документы или скрипт-файлы. Проверяемый объект запускается на исполнение на виртуальной машине, при этом клиент сервиса может удаленно – через интерфейс Dr.Web vxCube – наблюдать за ходом анализа. Технический отчет о результатах исследования включает видеозапись работы анализатора.
Согласно статистике, для перевода денег с помощью банковского троянца злоумышленникам требуется от одной до трех минут, что существенно меньше времени обновления средств защиты. Возможность получения специальных сборок лечащей утилиты Dr.Web CureIt! делает Dr.Web vxCube незаменимым для компаний любого уровня – как использующих продукты Dr.Web, так и не использующих их. Сервис особенно полезен для компаний, предоставляющих услуги в области лечения и обслуживания компьютеров. А возможность анализа файлов делает его незаменимым для киберкриминалистов.
Для работы с сервисом Dr.Web vxCube потребуется лицензия – демонстрационная или коммерческая.
Демоверсия Dr.Web vxCube подразумевает проверку 10 объектов в течение 10 дней.
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Dr.Web vxCube – сервис экстренного анализа и лечения вредоносных файлов
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