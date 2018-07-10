Официальный анонс мегазума Nikon COOLPIX P1000

10 июля 2018, 12:45

Компания Nikon представляет новый COOLPIX P1000 — единственную в мире компактную фотокамеру со 125-кратным оптическим зумом.

Все — от лунных пейзажей до дикой природы и парящего в небе самолета — теперь находится на расстоянии вытянутой руки.



Эта потрясающая фотокамера с матрицей разрешением 16 мегапикселей позволяет легко снимать фото и видео. Ее 125-кратный оптический зум обеспечивает диапазон фокусных расстояний от 24 до 3000 мм ², а функция цифрового зума Dynamic Fine Zoom увеличивает его до 6000 мм ² — хватит, чтобы запечатлеть лунные кратеры.



Объектив NIKKOR с большой светосилой f/2,8 гарантирует превосходные результаты даже в условиях недостаточной освещенности. Передовые технологии Nikon, примененные в объективе, снижают уровень искажений и помогают получать резкие снимки даже на очень больших фокусных расстояниях. Поддержка формата RAW позволяет фотографам сохранять и экспортировать несжатые файлы изображений для последующей обработки в фоторедакторе. Любители видеосъемки могут записывать ролики в формате 4K/UHD, который идеально подходит, чтобы запечатлеть диких животных в их естественной среде обитания.



Инес Бернардес (Ines Bernardes), менеджер по маркетингу европейского подразделения Nikon, отмечает: «Если вы хотите запечатлеть суперлуние или первый полет птенцов, COOLPIX P1000 — ваше идеальное решение. Невероятный диапазон зума, от широкого угла до супертелефото, дает свободу выбора: целиком взять сцену в кадр или с помощью зума сосредоточиться на мельчайших деталях. Эта компактная фотокамера с мегазумом в четыре раза легче обычной цифровой зеркальной фотокамеры с объективом супертелефото и отлично подходит для путешествий».

Основные характеристики



- Сверхмощный зум. Больше нет пределов. Используйте 125-кратный оптический зум (24–3000 мм) и расширяйте его до 250-кратного с функцией Dynamic Fine Zoom (6000 мм) ².

- Великолепные снимки. Объектив NIKKOR с большой светосилой f/2,8, матрица разрешением 16 мегапикселей, процессор EXPEED для обработки изображений и поддержка формата RAW гарантируют, что снимки получатся резкими.

- Видеоролики 4К супертелефото. Записывайте видеоролики в формате 4K/UHD 30p или Full HD (1080p) с частотой кадров до 60p. Снимайте со стереозвуком и пользуйтесь выводом чистого сигнала через HDMI.

- Четкие изображения. Система оптического подавления вибраций Dual Detect Optical VR компенсирует дрожание фотокамеры, повышая резкость фотографий и видео. Активный режим подавления вибраций стабилизирует изображение в видоискателе и на мониторе.

- Под любым углом. ЖК-монитор диагональю 3,2" и разрешением 921 тыс. точек можно наклонить или повернуть почти в любом направлении.

- Плавная регулировка зума. Большая рукоятка и боковой рычажок зуммирования облегчают управление. Кнопка возврата зуммирования позволяет мгновенно перевести объектив из телескопического положения в широкоугольное, чтобы быстро найти объект, «выпавший» из кадра.

- Идеальные результаты. Поддержка формата RAW дает возможность сохранять и экспортировать несжатые файлы изображений для последующей обработки в фоторедакторе.

- Делитесь эмоциями. SnapBridge позволяет синхронизировать фотографии со смартфоном или планшетом во время съемки, а также использовать эти устройства для дистанционной съемки.