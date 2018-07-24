ASUS представила мощный ПК E500 G5 SFF на базе Intel Xeon

24 июля 2018, 11:45

Тайваньская ASUS объявила об анонсе своего нового мощного ПК - E500 G5 SFF.



Новинка получила корпус небольшого форм-фактора.

В основе – аппаратная платформа Intel Mehlow. Согласно официальным данным, предусмотрена возможность использования процессоров Core i7/i5/i3 и Xeon E-2100 в исполнении LGA1151. Объем оперативной памяти может достигать 64 ГБ. Стандарт - DDR4-2666/2400/2133.Внутри корпуса предусмотрено место для двух накопителей типоразмера 3,5/2,5 дюйма.При необходимости, можно установить оптический привод.Касательно интерфейсов, речь о HDMI, DisplayPort, USB 3.1, USB 3.0 и USB 2.0 и пр.Работает устройство под управлением Windows 10.Продажи должны начаться в ближайшее время, однако точной даты пока нет. О стоимости информация также еще не поступала.