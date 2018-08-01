Новые экономичные рабочие станции Dell Precision начального уровня

1 августа 2018, 10:45

Dell разрабатывала эти новые рабочие станции начального уровня, чтобы пользователи могли внедрять в своей работе инновации в проектировании, в научных исследованиях, в сложных расчетах и в других областях обработки данных и графики.

Наличие высокопроизводительной машины больше не требует наличия широкого рабочего пространства или крупного бюджета, а масштабные проекты можно воплощать на компактном устройстве.

Dell Precision 3630 Tower на 23% меньше, чем предыдущее поколение, обладает большей гибкостью, оснащена несколькими легкодоступными портами, что позволяет подключаться к внешним источникам данных, устройствам хранения данных и пр. Зная, что пользователи рабочей станции часто создают IP-адреса, Dell также предлагает дополнительный считыватель смарт-карт (CAC / PIV) для более легкой и защищенной работы с данными.

Компактность башни не должна вводить в заблуждение, ее производительность позволяет работать с VR и выполнять ресурсоемкие задачи. Модель оснащена процессорами 8-го поколения Intel Core и новыми профессиональными процессорами Xeon E с увеличенной скоростью памяти – до 2666 МГц 64 ГБ, а также предлагает до 225 Вт графической поддержки NVIDIA Quadro и AMD Radeon Pro.

Модель Precision 3630 Tower имеет масштабируемое хранилище с SSD-накопителями SATA и PCIe NVMe, которые можно настроить на 14 ТБ с поддержкой RAID.

Новая станция Dell Precision 3430 в малом форм-факторе отлично подходит для работы сразу нескольких пользователей, и обладает многими из тех же преимуществ, что и Precision 3630, но только в еще более компактном исполнении, а также графической поддержкой до 55W и возможностью расширить объем памяти до 6 ТБ с поддержкой RAID.

Dell также представляет поддержку процессоров серии Intel Core X в дополнение к новым процессорам Intel Xeon E, уже доступными на Dell Precision 5820 Tower. Таким образом, высокопроизводительные и надежные рабочие станции стали более доступными по цене.

Кроме того, на всех рабочих станциях Dell Precision 3000, упомянутых в этом релизе, добавлена память Intel Optane, что позволяет поддерживать быструю реакцию и сохранять невысокую стоимость для емкого хранения. Заказчики могут рассчитывать на высокое качество сборки и надежность линии Dell Precision.

Dell продолжает партнерство с поставщиками приложений для сертификации ISV. Рабочие станции компании поддерживают такие профессиональные функции, как Dell’s Reliable Memory Technology Pro (с памятью ECC) для защиты от сбоев с помощью поиска мест повреждения памяти, а также интеллектуальное ПО Dell Precision Optimizer AI software, которое автоматически оптимизирует систему, чтобы ускорить работу приложений. Так, Dell Precision Optimizer Premium с интеллектуальной оптимизацией позволяет повысить производительность инженерных приложений на 552%.