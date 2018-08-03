Состоялся официальный анонс смартфонов BlackBerry Evolve и Evolve X

3 августа 2018, 12:15

Компания BlackBerry объявила об анонсе двух своих новых смартфонов - Evolve и Evolve X.

Обе новинки канадского производителя обладатели безрамочного дизайна. Кроме этого, здесь же две двойне камеры и емкие аккумуляторы.И первый, и второй терминалы получили 5,99-дюймовый дисплей, соотношение сторон которого 18:9. Еще здесь разрешение Full HD+, есть сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и 16Мп фронтальная камера. Объем встроенной пользовательской памяти – 64 ГБ. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.У BlackBerry Evolve двойная основная камера – модули 13Мп+13Мп. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, чип - Qualcomm Snapdragon 450. У BlackBerry Evolve X основная двойная камера с модулями 12Мп+13Мп, 6 ГБ оперативной памяти и чип Snapdragon 660.BlackBerry Evolve появится в продаже в этом месяце по цене $365. Версия новинки с приставкой X в названии начнет продаваться позже. Стоимость «икса» - $510.