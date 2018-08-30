Целевые атаки на IoT и сетевые уязвимости возрастают

30 августа 2018, 12:15

Check Point в отчете Global Threat Index за июль 2018 года отмечает значительное увеличение эксплойтов, направленных на три основные уязвимости Интернета вещей.

С мая 2018 года количество атак, связанных с распространением в IoT вредоносных программ, таких как Mirai, IoTroop/Reaper и VPNFilter, увеличилось более чем в 2 раза.



В течение июля 2018 года три IoT-уязвимости вошли в рейтинг 10 наиболее часто эксплуатируемых: Удаленное выполнение кодов MVPower DVR маршрутизатора на 5-м месте; удаленное выполнение команд маршрутизатора D'Link DSL-2750B на 7-м месте; обход аутентификации маршрутизатора DANAN GPON A на 10-м месте. В общей сложности в июле 2018 года 45% организаций во всем мире подверглись атакам на эти уязвимости, в июне — атаки на них ощутили 35% компаний, в мае — 21%. Все эти уязвимости позволяют злоумышленникам выполнить вредоносный код и получить удаленный контроль над требуемыми устройствами.



«Известные уязвимости предоставляют киберпреступникам простую и относительно беспрепятственную точку входа в корпоративные сети, что позволяет им выполнять широкий спектр атак. Уязвимости устройств Интернета вещей часто являются «путем наименьшего сопротивления», поскольку, как только одно устройство скомпрометировано, через него можно проникнуть в другие подключенные к нему устройства. Таким образом, для обеспечения безопасности сетей организациям крайне важно устанавливать патчи к известным уязвимостям, как только они становятся доступны» — комментирует Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ.



Для защиты от известных и неизвестных уязвимостей организациям необходимо разворачивать многоуровневую стратегию кибербезопасности, которая защищает как от кибератак известных семейств вредоносного ПО, так и от новых угроз.



В июле 2018 года Coinhive сохранил статус самого распространенного вредоносного ПО, он атаковал 19% организаций во всем мире. Cryptoloot и Dorkbot оказались на втором и третьем местах рейтинга соответственно, каждый из вредоносов атаковал 7% организаций в мире.



Самые активные зловреды в июле 2018 года:



↔ Coinhive — криптомайнер, предназначенный для онлайн-майнинга криптовалюты Monero без ведома пользователя, когда он посещает веб-страницу. Встроенный JavaScript использует большое количество вычислительных ресурсов компьютеров конечных пользователей для майнинга и может привести к сбою системы.

↔ Cryptoloot — криптомайнер, который использует мощность ЦПУ жертвы, а также имеющиеся ресурсы для криптомайнинга — добавление транзакций в блочную цепь и выпуск новой валюты. Он конкурирует с Coinhive, пытается заполучить преимущество, запрашивая меньший процент дохода от веб-сайтов.

↔ Dorkbot — IRC-червь, предназначенный для удаленного выполнения кода оператором, а также для загрузки дополнительного вредоносного ПО в зараженную систему. Это банковский троян, основной целью которого является кража конфиденциальной информации и запуск атак типа «отказ в обслуживании».

Lokibot, банковский троян и похититель данных с устройств на платформе Android, стал самой активной вредоносной программой для атак на мобильные устройства организаций. Следом за ним в рейтинге расположились Lokibot и Guerilla.



Самые активные мобильные зловреды в июле 2018 года:



1. Lokibot — банковский троян для Android, который также может превратиться во вредоносную программу-вымогателя, блокирующую телефон в случае удаления прав администратора.



2. Triada — модульный бэкдор для Android, предоставляющий права суперпользователя загруженному вредоносному ПО, так как способствует его встраиванию в системные процессы. За Triada также замечен спуфинг URL-адресов, загруженных в браузер.



3. Guerilla — это программа-кликер рекламы для Android, способная связываться с удаленным сервером команд и контроля (C&C), загружать дополнительные вредоносные плагины и выполнять непрекращающийся переход к рекламе без согласия или ведома пользователя.



Топ-3 самых эксплуатируемых уязвимостей в июле 2018 года:



↔ (47%) Переполнение буфера IIS WebDAV ScStoragePathFromUrl (CVE-2017-7269) Microsoft. Отправляя созданный запрос по сети на сервер Microsoft Windows Server 2003 R2 через службы Microsoft Internet Information Services 6.0, удаленный злоумышленник может выполнить произвольный код или вызвать отказ условий обслуживания на целевом сервере. Главным образом это связано с уязвимостью переполнения буфера, вызванной ненадлежащей проверкой длинного заголовка в HTTP-запросе.

↑ (47%) Контентное удаленное выполнение кода в Apache Struts2 (CVE-2017-5638). В Apache Struts2 существует уязвимость удаленного выполнения кода с использованием многокомпонентного парсера Jakarta. Злоумышленник может воспользоваться этой уязвимостью, отправив недействительный тип содержимого в качестве части запроса на загрузку файла. Успешное использование может привести к выполнению произвольного кода в зараженной системе.

↑ (41%) Программа для утечки информации OpenSSL TLS DTLS Heartbeat (CVE-2014-0160; CVE-2014-0346). В пакете OpenSSL есть уязвимость, связанная с утечкой информации. Она возникает из-за ошибки при обработке heartbeat-пакетов TLS/DTLS. Злоумышленник может использовать эту уязвимость для раскрытия содержимого памяти подключенного клиента или сервера.

Global Threat Impact Index и ThreatCloud Map разработаны ThreatCloud intelligence, самой большой совместной сетью по борьбе с киберпреступностью, которая предоставляет данные об угрозах и тенденциях атак из глобальной сети датчиков угроз. База данных ThreatCloud, содержащая более 250 миллионов адресов, проанализированных для обнаружения ботов, более 11 миллионов сигнатур вредоносных программ и более 5,5 миллионов зараженных сайтов, продолжает ежедневно идентифицировать миллионы вредоносных программ.