6 сентября 2018, 10:45

Archos представила LTE-планшет Oxygen 101 4G

Французская Archos «отметилась» анонсом своего нового планшета - Oxygen 101 4G.

Работает новинка под управлением Android 8.1 Oreo.

Диагональ дисплея – 10,1-дюйма, а его разрешение 1280х800 точек.

Основная и фронтальная камеры – 2Мп.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный процессор. Графика в этой «связке» Mali 720. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Возможность расширения последней также предусмотрена.

Емкость встроенного аккумулятора – 5000 мАч. Отмечена поддержка быстрой зарядки Qi.

Отдельно производитель говорит за возможность работы в сетях LTE.

В продаже новинки появится по цене в 150 евро. Точная дата релиза пока не называется.


Оцените новость:
  • 0 оценок