Dell расширяет семейство ультрашироких мониторов c ультратонкими рамками

17 октября 2018, 9:45

На рынок выходит новое поколение сотрудников - миллениалов, и они предъявляют высокие требования к оснащению своих рабочих мест.

Этим требованиям отвечают новые, более совершенные технологии, в том числе и новые мониторы, позволяющие более эффективно выполнять свою работу, что, в свою очередь, отражается и на удовлетворенности клиентов2. Растущий объем данных подогревает спрос на новые инструменты визуализации. Так, недавнее исследование IDC3 показало растущий спрос на мониторы с большим экраном, улучшенной поддержкой многозадачности, с высоким разрешением и "свободной" рабочей зоной для улучшения визуализации данных. Кроме того, для привлечения и лояльности молодых талантов4 имеет значение привлекательность и эргономичность оборудования для работы, в том числе, и мониторов.

Как мировой бренд № 1 на рынке мониторов5, Dell продолжает удовлетворять высокие запросы наиболее взыскательных сотрудников. Новые модели с ультратонкими рамками отличаются инновационным дизайном и технологичностью, оснащены максимальной производительностью экрана и отличным пользовательским интерфейсом. Прежде всего, они предназначены для тех пользователей, которые работают в сфере финансовых и страховых услуг, трейдинга, аналитики и бухгалтерского учета, производства медиаконтента, программирования и инженерии.

Изогнутые мониторы Dell UltraSharp 49, 32 4K USB-C и 34 USB-C отличаются от других моделей по целому ряду функций. Так, функция Picture-by-Picture позволяет создавать многозадачные материалы с двух разных ПК. Встроенная клавиатура, видео и мышка (KVM) помогают пользователям переключаться между компьютерами и редактировать контент, используя по одной клавиатуре и, или, мышке. Мониторы UltraSharp также оснащены удобным соединением USB-C, которое заряжает подключенный ноутбук при передаче данных и видеосигналов из одного кабеля, тем самым уменьшая помехи в самом кабеле.

Стандартная комплектация всех мониторов UltraSharp включает такой функционал:

Полностью регулируемые стойки для удобства пользователя: высота, наклон и поворот6.

Экран без мерцания и ComfortView, минимизирующий излучение синего света.

Простая настройка ПО Dell Display Manager для использования нескольких приложений в режиме многозадачности.

Premium Panel Exchange7.

Улучшенный сервис Advanced Exchange Service8 от Dell в течение трех лет.

"Как фаворит на мировом рынке мониторов9 Dell продолжает расширять внедрение передовых инноваций и сохраняет лидерство в отрасли. Мы расширили границы технологий дисплея, чтобы создать первый в мире 49-дюймовый изогнутый двойной QHD-монитор1. Новый монитор предлагает захватывающую панораму без ущерба для дизайна или функциональности, - сообщил Кирк Шелл (Kirk Schell), старший вице-президент Dell Displays & Engineering. - Революционный 49-дюймовый изогнутый монитор разработан, чтобы повысить эффективность работы тех пользователей, которые работают за десктопами, а именно: финансовых трейдеров, банкиров, представителей креативных индустрий и инженеров. Новое семейство UltraSharp укрепит наше реноме производителя лучших продуктов в сфере визуализации, способных удовлетворять потребности наших клиентов".



Dell представляет первый в мире 49-дюймовый изогнутый двойной QHD-монитор с беспрецедентно ультрашироким соотношением сторон 32:9 для беспрепятственной многоэкранной производительности. Такой монитор способен заменить два 27-дюймовых QHD-монитора. Большое экранное пространство с разрешением 5120x1440 и технологией IPS позволяет пользователям видеть больше контента и уделять внимание мелким деталям с согласованным цветом и с широким углом обзора.



С разрешением Ultra HD 4K детализация будет в 4 раза выше, чем у Full HD. Сертифицированный по стандарту VESA DisplayHDR 400 он поддерживает HDR с воспроизведением удивительно реалистичного изображения. Монитор передает изображения в живом цвете, раскрывая детали, которые ранее было трудно рассмотреть, достигая яркости в 400 нит и глубины цвета в 1,07 миллиарда оттенков на пиксель. Дополнением яркого монитора является практически безграничная InfinityEdge для просмотра изображений от края до края.



34-дюймовий изогнутый USB-C монитор обеспечивает опыт полного погружения в процесс, улучшая качество как работы, так и развлечений. Сверхширокий 34-дюймовый криволинейный экран (WQHD (3440 x1440), технология IPS) с соотношением сторон 21:9 с большим пространством на экране идеально подходит для многозадачности, а встроенные двойные динамики с мощностью в 9 Вт совершенствуют работу звука.



Мониторы UltraSharp отличает детализация и максимально приближенный к реальности цвет изображения. Каждый монитор Dell UltraSharp 24 и 27 USB-C имеет тонкий боковой профиль и небольшую базу, что позволит оптимизировать рабочее пространство, что является важным фактором для современных офисов.

Практически безграничная рамка обеспечивает превосходное качество просмотра и идеально подходит для создания "бесшовного" мультимонитора. Новые 24-дюймовые (FHD) и 27-дюймовые (QHD) мониторы выпускаются в двух вариантах: с возможностью подключения USB-C и без нее.



Доступность:

• Dell UltraSharp 32 4K USB-C Monitor (U3219Q) доступен в США.

• Изогнутый USB-C-монитор Dell UltraSharp 34 (U3419W) доступен в США.

• Монитор Dell UltraSharp 24 (U2419H) доступен в США.

• Dell UltraSharp 24 USB-C Monitor (U2419HC) доступен в США.

• Монитор Dell UltraSharp 27 (U2719D) доступен в США.

• USB-монитор Dell UltraSharp 27 (U2719DC) доступен в США.

• Изогнутый монитор Dell UltraSharp 49 (U4919DW) будет доступен в США с 26 октября