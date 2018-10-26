26 октября 2018, 9:15

Ежегодно ПриватБанк экономит 20 гектаров леса

За последний год благодаря работе электронной системы документооборота и электронных сервисов банковского обслуживания ПриватБанк и его клиенты сэкономили более 600 тонн бумаги.



Как сообщила пресс-служба банка, самую большую экономию бумаги в банке дает система электронного документооборота. При среднем количестве утверждаемых в системе документов более 3 млн в год использование «бумажной» технологии потребовало бы не менее 350 тонн бумаги в год (140 тысяч стандартных пачек размером А4).



Еще более 30 тонн бумаги ПриватБанк ежегодно экономит за счет внедрения электронного сервиса предоставления справок и цифровой системы обработки входящей корреспонденции – писем, обращений клиентов. При поступлении в банк вся внешняя корреспонденция переводится в электронную форму, а большинство ответов на запросы клиентов предоставляются по электронной почте, а также через банкоматы и терминалы банка.



Активные пользователи Приват24 и мобильного банкинга за счет отказа от бумажных чеков и выписок экономят около 135 тонн бумаги в год. А каждый второй клиент банкомата или терминала самообслуживания банка, который отказывается от печати бумажного чека, ежегодно экономит 85 тонн бумаги.



По данным специалистов, для производства одной тонны бумаги требуется 17 деревьев, а один гектар леса – это около 600 деревьев. Таким образом, только за последний год сотрудники и клиенты ПриватБанка сохранили 20 гектаров леса.

