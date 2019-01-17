MWC 2019: Oppo готовит новый смартфон с 10-кратным гибридным зумом

17 января 2019, 15:15

В рамках MWC2019 китайская компания Oppo представит свой первый смартфон с 10-кратным гибридным оптическим зумом.

Новинка получит тройную основную камеру, которая будет способна охватить фокусные расстояния от 15,9 до 159 мм. Один из модулей окажется ультраширокоугольным. Второй будет размещен в середине, а третий «перископный» модуль предназначен для телефото съемки. Кроме того, здесь будет оптическая стабилизация изображения.Другие подробности, судя по всему, станут известны уже непосредственно в рамках MWC2019.