OPPO представили технологию гибридного зума следующего поколения

14 сентября 2020, 14:45

Ведущая компания смарт-устройств OPPO представила технологию гибридного зума следующего поколения.

Эта технология должна обеспечить сверхчеткие изображения на всех фокусных дистанциях и предоставить пользователям опыт фотографирования по принципу «что видишь, то и получаешь».

Эта технология улучшает опыт фотографирования и расширяет характеристики объектива со средним фокусным расстоянием. Этого удается достичь благодаря революционной многослойной перископических структуре линз с переменным фокусным расстоянием, большому датчику и лучшим методам визуализации. Новый модуль гибридного зума отличается превосходной производительностью, а также обеспечивает техническую надежность и высокое разрешение изображения.

OPPO ввели три новаторские группы перископических зум-линз для создания комбинации из семи объективов, которые обеспечивают лучшие оптические характеристики и разрешение изображения. Все три группы объективов гармонично работают ради единой цели — регулировки фокуса. Благодаря гибкости двух из этих групп, технология обеспечивает оптический зум на расстояниях, эквивалентных фокусным расстояниям 85 мм и 135 мм. А диафрагмы f/3.3 и f/4.4 позволяют полностью раскрыть потенциал оптических линз. Датчик поддерживает Fusion — технологию слияния изображений с большим фокусным расстоянием. Кроме того, в датчик внедрена технология выравнивания мультикамерного поля в зоне видимости и алгоритмы супер-разрешения для создания изображений на фокусном расстоянии от 85 до 280 мм.

Команда инженеров OPPO, внедряющая инновации в области камер комплектующих, изменила структуру модуля визуализации на уровне программного обеспечения и разработала более универсальную систему изображения на среднем фокусном расстоянии. Система включает кастомизированный 16-битный высокоточный IC-драйвер, а также модули автоматической фокусировки и оптической стабилизации. IС-драйвер, который точно контролирует движение двух групп линз, — свежая разработка, создание которой было обусловлено необходимостью пошагового зума на еще большем расстоянии. IC-драйвер значительно повышает точность зума, обеспечивая стабильные и четкие изображения.

Система гибридного зума использует широкий и большой датчик изображения 16:11 с максимальным показателем — около 32 миллионов пикселей. Поддерживая технологию «4 пикселя в одном», система обеспечивает совершенное HD-качество как на ближнем, так и на дальнем расстоянии, и обеспечивает больший потенциал для развития широкоформатных и широкоугольных технологий изображения.

Ученые из отдела R&D OPPO всегда фокусировались на достижении коммерческих стандартов, инициируя тестовые испытания для настройки микросхем драйвера, оптимизации материала линз и контроля качества компонентов. Благодаря этим процессам OPPO удалось решить ключевую проблему в отрасли — обеспечить сверхчеткое изображение с непрерывным оптическим зумом.



С технологией гибридного зума нового поколения OPPO сосредоточились на улучшении съемки и качества изображения при средних фокусных расстояниях 85 мм и 135 мм, опираясь на опыт пользовательской аудитории. Даже при неправильном освещении, эта технология дает возможность пользователям создавать реалистичные и четкие снимки моментов жизни.

Фокусные расстояния 85 мм и 135 мм часто используются в повседневной жизни и удовлетворяют потребности пользователей, которые снимают широкий спектр сцен. Оптимизированное фокусное расстояние 85 мм выполняет отличную работу по контролю шума изображения и резкости краев объектов, обеспечивает реалистичное воспроизведение цветов и яркие снимки даже при слабом освещении. Фокусное расстояние 135 мм обеспечивает улучшенную чистоту изображения и изящную детализацию, создавая ощущение пространства и глубины. Отличительная характеристика среднего фокусного расстояния обеспечивает четкость и гибкость для оптического зума, благодаря чему можно разглядеть мельчайшие детали в изображении пейзажей.



В качестве инструмента для наблюдения за миром и фиксации жизненных моментов, мобильная съемка за последние годы претерпела множество инноваций. Технология гибридного зума стала важным нововведением. Она значительно улучшает алгоритмы визуализации и помогает раскрыть потенциал оптических линз. Гибридный зум, что улучшает характеристики увеличения и производительность при различных фокусных расстояниях, делает съемку более простой, интуитивно понятной и легкой в использовании. Гибридный зум, свободный от ограничений конструкции и форм-фактора устройства, является движущей силой эволюции мобильной фотографии.

Начиная с изобретения и развития технологии 5-кратного гибридного зума, технология гибридного зума следующего поколения от OPPO, опирается на сильные стороны компании в сфере камер и качества изображений. OPPO продолжат расширять возможности фотографирования, вдохновляясь новыми технологиями и ценностями потребителей. OPPO определяют будущее мобильной фотографии благодаря своим инновациям и стремлению создать максимально комфортные условия для пользователей в эру интеллектуальной связи.