LIFEBOOK U939X – тонкий ноутбук для корпоративного уровня

11 июня 2019, 9:15

Fujitsu представила LIFEBOOK U939X, самый легкий в мире мобильный трансформируемый ПК бизнес-класса с отсеком стилуса.Ультратонкий мобильный ПК U939X работает также быстро, как и традиционные ноутбуки. При этом его экран можно повернуть на 360°, чтобы использовать его вкачестве мощного планшета на базе ОС Windows. Благодаря весу всего 1015 г, этот мобильный ПК позволяет корпоративным пользователям заменить как традиционные ноутбуки, так и планшеты одним универсальным решением.Ноутбук LIFEBOOK U939X имеет прочный магниевый корпус и сенсорный экран диагональю 13,3 дюйма с антибликовым покрытием и высоким разрешением. Кроме того, новинка оснащается полноразмерной клавиатурой и стилусом. Мобильный ПК имеет порты HDMI и Ethernet, а также оснащается опциональным модулем 4G/LTE. Таким образом пользователям не нужно использовать дополнительные адаптеры для подключения к корпоративной сети.LIFEBOOK U939X создан на базе процессоров Intel Core vPro, обеспечивающих высокую скорость работы, и поддерживает технологию Wacom AES. В режиме планшета эта технология позволяет легко и просто работать с документами и также поддерживает функцию цифровой подписи.LIFEBOOK U729X представляет собой следующее поколение мобильных ПК, пришедших на смену популярным портативным устройствам LIFEBOOK серии P. U729X имеет сенсорный экран диагональю 12,5 дюйма с разрешением Full HD для использования устройства в режиме планшета, стилус Wacom и отсек для его зарядки.LIFEBOOK U939 – второе поколение ультралегких корпоративных ноутбуков Fujitsu с весом всего 920 гFujitsu также обновила свой суперлегкий ультрамобильный ноутбук LIFEBOOK U939 добавив в него целый ряд новых функций без увеличения веса устройства, который по-прежнему составляет всего 920 г. Модель второго поколения оснащена ИК-камерой для реализации функции Windows Hello, имеет сенсорный экран с антибликовым покрытием и клавиатуру с подсветкой. Кроме того, новая система демонстрирует более высокую производительность, в том числе и графической системы.Обе модели LIFEBOOK U939X и LIFEBOOK U939, а также U729X поддерживают технологию биометрической аутентификации Fujitsu PalmSecure и оснащаются новейшими процессорами Intel Core vPro 8-го поколения. В моделях U939X и U939 также реализована технология Intel Thunderbolt 3 для подключения нескольких экранов или устройств с помощью одного разъема USB Type-C.Fujitsu обновила всю линейку ноутбуков LIFEBOOK серии U. Флагманские модели LIFEBOOK U7x9 с экранами с диагональю 12,5, 14 и 15,6 дюйма получили поддержку технологии Intel Thunderbolt 3 для разъемов USB Type-C и HDMI. Fujitsu также обновила младшие модели, установив в них новейшие процессоры Intel Core vPro 8-го поколения, включая модели LIFEBOOK T939, STYLISTIC Q739 и LIFEBOOK E5.Ноутбуки LIFEBOOK U939X и LIFEBOOK U939 предлагаются в двух цветовых гаммах: красный и черный. Все ноутбуки Fujitsu LIFEBOOK и планшеты STYLISTIC уже можно заказать у официальных дистрибуторов компании Fujitsu.