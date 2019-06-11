LIFEBOOK U939X – тонкий ноутбук для корпоративного уровня

Fujitsu представила LIFEBOOK U939X, самый легкий в мире мобильный трансформируемый ПК бизнес-класса с отсеком стилуса.
Ультратонкий мобильный ПК U939X работает также быстро, как и традиционные ноутбуки. При этом его экран можно повернуть на 360°, чтобы использовать его в качестве мощного планшета на базе ОС Windows. Благодаря весу всего 1015 г, этот мобильный ПК позволяет корпоративным пользователям заменить как традиционные ноутбуки, так и планшеты одним универсальным решением.
Ноутбук LIFEBOOK U939X имеет прочный магниевый корпус и сенсорный экран диагональю 13,3 дюйма с антибликовым покрытием и высоким разрешением. Кроме того, новинка оснащается полноразмерной клавиатурой и стилусом. Мобильный ПК имеет порты HDMI и Ethernet, а также оснащается опциональным модулем 4G/LTE. Таким образом пользователям не нужно использовать дополнительные адаптеры для подключения к корпоративной сети.
LIFEBOOK U939X создан на базе процессоров Intel Core vPro, обеспечивающих высокую скорость работы, и поддерживает технологию Wacom AES. В режиме планшета эта технология позволяет легко и просто работать с документами и также поддерживает функцию цифровой подписи.
LIFEBOOK U729X представляет собой следующее поколение мобильных ПК, пришедших на смену популярным портативным устройствам LIFEBOOK серии P. U729X имеет сенсорный экран диагональю 12,5 дюйма с разрешением Full HD для использования устройства в режиме планшета, стилус Wacom и отсек для его зарядки.
LIFEBOOK U939 – второе поколение ультралегких корпоративных ноутбуков Fujitsu с весом всего 920 г
Fujitsu также обновила свой суперлегкий ультрамобильный ноутбук LIFEBOOK U939 добавив в него целый ряд новых функций без увеличения веса устройства, который по-прежнему составляет всего 920 г. Модель второго поколения оснащена ИК-камерой для реализации функции Windows Hello, имеет сенсорный экран с антибликовым покрытием и клавиатуру с подсветкой. Кроме того, новая система демонстрирует более высокую производительность, в том числе и графической системы.
Обе модели LIFEBOOK U939X и LIFEBOOK U939, а также U729X поддерживают технологию биометрической аутентификации Fujitsu PalmSecure и оснащаются новейшими процессорами Intel Core vPro 8-го поколения. В моделях U939X и U939 также реализована технология Intel Thunderbolt 3 для подключения нескольких экранов или устройств с помощью одного разъема USB Type-C.
Fujitsu обновила всю линейку ноутбуков LIFEBOOK серии U. Флагманские модели LIFEBOOK U7x9 с экранами с диагональю 12,5, 14 и 15,6 дюйма получили поддержку технологии Intel Thunderbolt 3 для разъемов USB Type-C и HDMI. Fujitsu также обновила младшие модели, установив в них новейшие процессоры Intel Core vPro 8-го поколения, включая модели LIFEBOOK T939, STYLISTIC Q739 и LIFEBOOK E5.
Ноутбуки LIFEBOOK U939X и LIFEBOOK U939 предлагаются в двух цветовых гаммах: красный и черный. Все ноутбуки Fujitsu LIFEBOOK и планшеты STYLISTIC уже можно заказать у официальных дистрибуторов компании Fujitsu.
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