LIFEBOOK U9311 и U9311X - Fujitsu представляет новые модели ноутбуков для работы

1 февраля 2021, 9:45

Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK U9311 нового поколения, разработанный во время пандемии COVID-19, предназначен для руководителей с гибким режимом работы. Эта флагманская модель на базе платформы Intel vPro 11-го поколения намного тоньше, мощнее, долговечнее и легче (всего 885 г) своего предшественника, что позволяет пользователям сохранять продуктивность вне зависимости от места работы.



Новые ноутбук-трансформер LIFEBOOK U9311X и ноутбук LIFEBOOK U9311 с 13,3 дюймовыми дисплеями весят на несколько сотен граммов меньше, чем лидирующие на рынке планшеты с Windows 10 Professional и полноразмерной клавиатурой. Модель LIFEBOOK U9311 поддерживает подключение к 5G-сетям, а модель трансформер LIFEBOOK U9311X легко превращается в планшет благодаря шарнирам, поворачивающим сенсорный экран на 360 градусов.

Линейка высококлассных ноутбуков LIFEBOOK была обновлена специально для того, чтобы облегчить и усовершенствовать рабочий процесс в текущих условиях. Наиболее очевидное визуальное улучшение – это сверхузкая рамка дисплея LIFEBOOK U9311, которая практически незаметна. Магниевый корпус гарантирует достаточную прочность, поэтому ноутбуки LIFEBOOK легко выдерживают вибрацию и удары при переноске.



Расширенные возможности для видеоконференций: встроенная HD-камера позволяет получать сверхчеткое изображение, а для дополнительной безопасности ее можно полностью закрыть с помощью новой механической шторки. Прекрасное качество звука во время видеоконференций обеспечивается запатентованной технологией коррекции амплитудно-частотной и импульсной характеристик от компании Dirac, а также благодаря технологии повышения громкости, разработанной специально для небольших динамиков ноутбуков.



Потрясающая графика: новейшая графика Intel Iris Xe позволяет комфортно работать с ресурсоемкими приложениями – на уровне ноутбуков с более дорогими дискретными графическими процессорами начального уровня.



Встроенная безопасность: в новых моделях LIFEBOOK используется функция Windows Hello для удобного входа в систему, а бесконтактная биометрическая аутентификация Fujitsu PalmSecure обеспечивает высочайший уровень безопасности по сравнению с любой другой технологией интегрированной биометрической аутентификации. Модели также оснащены технологией Intel Hardware Shield, которая доступна исключительно на платформе Intel vPro. Благодаря этому пользователи получают максимально комплексную аппаратную защиту, включая защиту ниже уровня операционной системы, защиту приложений и данных, а также продвинутую технологию обнаружение киберугроз.



Лучшие возможности подключения: отдельные модели LIFEBOOK имеют встроенную поддержку 5G – новейшей технологии с самой высокой скоростью передачи данных. При этом в новых моделях по-прежнему доступно традиционное подключение по проводной сети через полноразмерный LAN-порт, что снимает необходимость в адаптере.



Увеличенное время автономной работы: новые ноутбуки LIFEBOOK могут работать от аккумулятора в течение всего дня — пользователям больше не нужно носить с собой зарядное устройство и беспокоиться об оставшемся уровне заряда батареи устройства. Для дополнительного удобства новые модели LIFEBOOK заряжаются через современный порт USB-C Thunderbolt 4. Четырехэлементный аккумулятор обеспечивает повышенную энергоэффективность и долговечность.

Платформа Intel vPro 11-го поколения теперь используется и в обновленных ноутбуках LIFEBOOK U7311, и планшетах STYLISTIC Q7311, которые могут работать от аккумулятора в течение всего рабочего дня.Новые модели LIFEBOOK и STYLISTIC уже доступны к заказу. Цены на ноутбуки зависят от страны и конкретной конфигурации устройства.