Обновленные ноутбуки Fujitsu LIFEBOOK выводят продуктивность на новый уровень

15 февраля 2021, 11:15

Компания Fujitsu представляет обновленную линейку ноутбуков LIFEBOOK в качестве дополнения к семейству продуктов для бизнеса Ultra-Mobile Premium.

Обновленные ноутбуки Fujitsu LIFEBOOK серии U7 оснащаются новейшими процессорами Intel Core 11-го поколения и множеством дополнительных возможностей, с помощью которых пользователи могут работать гораздо продуктивнее.



Ноутбуки LIFEBOOK серии U7 доступны в нескольких популярных размерах1, при этом модели с диагональю экрана 14 дюймов и 15,6 дюймов имеют практически безрамочный дисплей2. Новые модели2 тоньше и компактнее, чем устройства предыдущего поколения. Благодаря своему элегантному дизайну и строгой серебристой или черной расцветке ноутбуки выглядят очень стильно. Ноутбуки прекрасно смотрятся в открытом виде из-за практически отсутствующей рамки вокруг экрана, а графика Intel IRIS Xe с двухканальной памятью обеспечивает насыщенность и четкость изображения в любой его точке.



Для пользователей, которые работают в дороге, решающее значение имеет автономность, доступ сети интернет и возможность подключения периферии. Новые продвинутые ноутбуки LIFEBOOK серии U72 имеют встроенные возможности подключения к 5G-сетям3 для максимально быстрой передачи данных, а аккумулятор емкостью 65 Вт-ч2 позволяет работать в течение всего дня без подзарядки. Новые ноутбуки заряжаются через современный порт USB-C с поддержкой передового интерфейса Intel Thunderbolt 4.



Для доступа в систему может быть использована технология Windows Hello или бесконтактный датчик Fujitsu PalmSecure, который анализирует уникальный рисунок вен ладони пользователя и при этом обеспечивает высочайший уровень безопасности по сравнению с любой другой интегрированной биометрической аутентификацией. Электронный фильтр ePrivacy4 сокращает углы обзора экрана, из-за чего посторонним становится труднее разглядеть изображение на экране. Встроенную веб-камеру можно легко и надежно закрыть с помощью специальной шторки.



Несмотря на расширение функциональности, ноутбуки не стали тяжелее. Напротив, благодаря новым сверхпрочным магниевым корпусам все ноутбуки линейки теперь весят гораздо меньше предыдущего поколения (14-дюймовый LIFEBOOK U7411 весит 1,2 кг, а более крупная 15,6-дюймовая модель весит всего 1,5 кг).



Компания Fujitsu также представляет ноутбуки LIFEBOOK серии E5 с длительным жизненным циклом, обеспечивающим постоянную компонентную базу в течение 24 месяцев. Благодаря этому их легко можно использовать в долгосрочных проектах, например, в случае использования специального программного или аппаратного обеспечения. Это очень важно для рынков с вертикальной структурой (таких как здравоохранение, розничная торговля и государственный сектор), где все новые системы предварительно тестируются и сертифицируются для проверки и обеспечения их совместимости с критически важными вспомогательными элементами и периферийными устройствами. Теперь заказчики из этих секторов могут рассмотреть новые модели LIFEBOOK серии E5 в качестве стабильной и надежной бизнес-платформы с длительным сроком эксплуатации.



Рюдигер Ландто (Rüdiger Landto), руководитель направления клиентских устройств компании Fujitsu в странах Европы, подчеркивает: «Новое поколение ноутбуков обладает непревзойденными вычислительными возможностями и максимальной безопасностью, гибкостью и портативностью – все это сейчас необходимо для работы в новых условиях после глобальной пандемии. Независимо от того, где и как работают пользователи, эти устройства позволят им сохранять продуктивность в течение всего дня».



Новые модели LIFEBOOK доступны к заказу у официальных дистрибьюторов компании. Цены на ноутбуки варьируются от страны к стране и зависят от технических характеристик устройства.