Fujitsu и Veeam будут вместе создавать решения для резервного копирования

11 июня 2019, 12:45

Fujitsu и Veeam поставили перед собой задачу упростить операции резервного копирования и восстановления данных для компаний, использующих критически важные виртуальные машины в центрах обработки данных.

Новое решение позволит повысить доступность данных и ускорить восстановление в случае выхода систем из строя. Совместное использование систем хранения данных Fujitsu ETERNUS и Veeam Availability Suite, поможет компаниям обеспечить непрерывность ведения бизнеса.



В условиях, когда большая часть деловой активности современных компаний переносится в полностью виртуализированные вычислительные среды, особое внимание уделяется задачам резервного копирования и оперативного восстановления виртуальных машин. Fujitsu и Veeam объединили свои усилия для того, чтобы упростить и автоматизировать процесс резервного копирования и восстановления виртуальных машин в локальных, и облачных средах.



Как говорит руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA Оливье де Ла Шапель (Olivier de La Chapelle): "В условиях современных виртуализированных сред виртуальные машины, предназначенные для решения определенных рабочих задач, стали неотъемлемой частью критически важной для бизнеса инфраструктуры. Эффективная стратегия резервного копирования включает в себя регулярное создание моментальных снимков виртуальных машин для сокращения времени простоя в случае выхода оборудования из строя. Объединив усилия с Veeam, компания Fujitsu смогла уменьшить стоимость защиты данных виртуальных машин и обеспечить высочайший уровень доступности и ускорить оперативное восстановление критически важных данных".



Кен Рингдал (Ken Ringdahl), вице-президент компании Veeam, добавляет: "Объединение решения Veeam Backup & Replication и массивов хранения данных Fujitsu ETERNUS ускоряет создание моментальных снимков и восстановление данных, помогая компаниям уменьшить потерю данных, не перегружая производственные системы. Такой подход не только улучшает защиту данных, но и обеспечивает оперативное резервное копирование и восстановление виртуальных машин без снижения скорости работы".



С помощью плагина Veeam для флэш-СХД Fujitsu ETERNUS AF и гибридных СХД ETERNUS DX компании могут с любой периодичностью выполнять резервное копирование виртуальных машин на основе снапшотов практически без снижения производительности своих рабочих сред. Эта функция ликвидирует разрыв между целевой точкой восстановления (Recovery Point Objective, RPO) и целевым временем восстановления (Recovery Time Objective, RTO)1, что гарантирует высокую доступность данных в любое время и непрерывность ведения бизнеса в случае поломки оборудования.



Это второй проект, реализуемый компаниями: ранее Fujitsu и Veeam интегрировали ПО Veeam Data Mover в систему защиты данных Fujitsu ETERNUS CS800 S7 с целью повысить скорость резервного копирования и восстановления. Была также проведена интеграция с ленточными библиотеками ETERNUS LT140 и LT260 для обеспечения простого архивирования данных виртуальных машин на ленточных накопителях для долгосрочного хранения и соответствия требованиям регуляторов.



С помощью плагина Veeam для снапшотов СХД Fujitsu ETERNUS DX и AF компании могут быть уверены, что данные всегда будут доступны и будут надежно защищены.