Fujitsu STYLISTIC Q509 - прочный планшет на Windows

8 июля 2019, 10:45

Fujitsu представила новую модель Q509, самый прочный планшетный ПК в рамках семейства STYLISTIC.

Благодаря корпусу, который соответствует военным стандартам и имеет защиту от влаги и пыли, это устройство можно использовать в суровых рабочих условиях. Антибликовый экран с разрешением Full HD, встроенный отсек для стилуса, функции обеспечения безопасности корпоративного уровня и мощный аккумулятор, которые собраны в устройстве весом всего 620 г, делает планшет STYLISTIC Q509 идеальным для мобильных корпоративных пользователей, которые работают в сфере транспорта, логистики, производства, медицины, образования и розничной торговли.



Для повышения продуктивности на протяжении рабочего дня планшет Fujitsu STYLISTIC Q509 обеспечивает длительное время работы от аккумулятора и поддерживает различные способы ввода данных. Сенсорный мультитач IPS-экран с диагональю 10,1 дюйма поддерживает стилусы Wacom EMR с 4 000 уровнями силы нажатия и позволяет пользователям ставить электронные подписи, делать наброски и рабочие записи от руки. Когда стилус не используется, его можно хранить во встроенном защищенном отсеке.



Для комфортной и эргономичной работы в офисе планшет STYLISTIC Q509 легко превращается в полноценный ПК с помощью док-станции с клавиатурой. Док-станция оснащена встроенным разъемом LAN и разъемом для зарядки, который позволяет зарядить устройство до 80% всего за 1 час. Подставка (крэдл) новой модели также совместима с STYLISTIC Q73x и STYLISTIC V727, что делает ее идеальным решением для использования в условиях отсутствия стационарных рабочих мест.



Созданный в соответствии с требованиями военного стандарта MIL-STD-810G, планшет STYLISTIC Q509 имеет укрепленные углы корпуса и экран с закаленным стеклом для защиты устройства от ударов, влаги и тряски. А благодаря безвентиляторной системе охлаждения, он также прекрасно работает в средах с большим количеством пыли. Для использования в экстремальных условиях, в которых требуется дополнительная защита от случайных повреждений, Fujitsu предлагает опциональный чехол со специальным ремнем.



Для защиты данных от несанкционированного доступа и кражи в планшете Q509 предусмотрены эффективные функции обеспечения информационной защиты, включая датчик отпечатков пальцев и разъем для кенсингтонского замка. Кроме того, встроенный модуль 4G/LTE позволяет корпоративным пользователям уверенно работать практически в любом месте.



Как говорит Рюдегер Ландто (Rudiger Landto), руководитель направления клиентских вычислительных устройств компании Fujitsu в регионе EMEIA: «Планшетные ПК стали незаменимым рабочим инструментом, но для реализации всего своего потенциала они должны соответствовать требованиям пользователей. При использовании на промышленных объектах или вне помещений электронные устройства должны быть защищены от пыли, грязи и влаги для того, чтобы обеспечить максимальную надежность работы. Мы создали легкий планшет, который соответствует всем этим требованиям. При этом антибликовый сенсорный экран, поддержка стилуса и датчика отпечатков пальцев обеспечивают максимальное удобство использования. Планшеты STYLISTIC Q509 созданы для корпоративных пользователей, которые работают в сложных условиях, и является отличным дополнением нашего широкого модельного ряда ноутбуков и планшетных ПК».

Все линейка ноутбуков LIFEBOOK и планшетов STYLISTIC уже доступна для заказа во всем мире. Их можно заказать у официальных дистрибуторов компании Fujitsu.