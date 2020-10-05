Новые планшеты Fujitsu STYLISTIC Q5010

5 октября 2020, 13:45

С выпуском нового планшета Fujitsu STYLISTIC Q5010, который отличается бесшумной работой и усиленным корпусом, самые прочные планшеты Fujitsu стали работать еще быстрее.

В новой модели используется обновленный корпус и новейшие процессоры Intel Pentium Silver, что обеспечивает еще более высокую производительность, наряду с целым рядом других преимуществ.



Что касается прочности, то здесь у STYLISTIC Q5010 мало конкурентов. Новинка имеет сертификацию Ingress Protection (IP54) и усиленный корпус с защитой от пыли и влаги для использования его в сложных условиях в помещениях и на открытом воздухе. Планшет STYLISTIC Q5010 протестирован на соответствие требованиям военного стандарта MIL-STD-810H. Усиленные углы корпуса и экран из высокопрочного стекла надежно защищают устройство от ударов, влаги и падений. Безвентиляторная конструкция не только обеспечивает бесшумную работу: она также защищает STYLISTIC Q5010 от попадания пыли внутрь корпуса. Для использования в экстремальных условиях, в которых требуется дополнительная защита, Fujitsu предлагает специальный чехол с удобной ручкой для переноски.



Благодаря антибликовому FHD-экрану с диагональю 10,1 дюйма, функциям безопасности корпоративного уровня, аккумулятору высокой емкости и весу всего 605 г, планшет STYLISTIC Q5010 идеально подойдет для мобильных корпоративных пользователей, работающих в сфере общественной безопасности, транспорта, логистики, производства, медицины, образования и розничной торговли.



Для обеспечения максимальной продуктивности сотрудников, работающих в дистанционном режиме, на протяжении всего рабочего дня и быстрого перевода планшета в настольный режим Fujitsu STYLISTIC Q5010 может быть дооснащен клавиатурой с док-станцией с портом LAN и разъемом для зарядки. Новинка также совместима с док-станцией STYLISTIC Q7310. Сенсорный IPS-экран поддерживает стилусы Wacom EMR с 4 000 уровнями давления для того, чтобы пользователи могли легко добавлять электронные подписи, делать рисунки и писать от руки цифровые заметки. Для хранения стилуса в корпусе планшета предусмотрен специальный отсек.

Планшеты STYLISTIC Q5010 можно заказать у официальных дистрибуторов компании Fujitsu.