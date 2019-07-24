Смартфон Nokia 6.2 – опубликованы характеристики и стоимость

24 июля 2019, 10:45

Всего пару дней назад у нас на сайте выходила новость о грядущем анонсе смартфонов Nokia 6.2 и Nokia 7.2.

Теперь же источники опубликовали довольно подробные технические характеристики первой из отмеченных моделей Nokia 6.2.Судя по всему, терминал получит 6-дюймовый дисплей, разрешение которого – Full HD+.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется чип Snapdragon 660. Объем оперативной памяти – 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ.Основная камера будет тройной, вертикально ориентированной, модули 20Мп, 8Мп и 5Мп.Емкость аккумулятора – 3300 мАч.Программная платформа - Android One (Android 9 Pie).Версия новинки с 4 ГБ оперативной памяти оценена в $174, а с 6 ГБ в $217. О дате релиза пока информации нет.