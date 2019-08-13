Xperia 20 – названы характеристики нового смартфона Sony

13 августа 2019, 11:45

Некоторые СМИ уже писали о том, что в рамках выставки IFA2019 в сентябре компания Sony представит свой новый смартфон среднего уровня – Xperia20.

А вот теперь в Сети появились довольно подробные характеристики устройства. Так, судя по всему, грядущая новинка получит 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и разрешением 108х2520 точек.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный Snapdragon 710, тактовая частота которого 2,2 ГГц. Объем оперативной памяти – 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской 64/128 ГБ соответственно.

Основная камера – двойная – модули 12Мп+12Мп. Фронтальная камера – 8Мп.Емкость аккумулятора – 3500 мАч.Стоимость новинки окажется на уровне $350.