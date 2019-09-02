Смартфоны LG с несколькими экранами будут дополнены браузером "Whale" от "NAVER"

2 сентября 2019, 10:45

LG и NAVER - крупнейший оператор поисковых систем в Южной Корее разработали браузер «Whale», который оптимизирован для использования на двойном экране смартфонов компании LG, что выводит многозадачность на совершенно новый уровень.

Браузер «Whale», основанный на открытом исходном коде браузера «Chromium», поддерживает то, что компания «NAVER» называет «многозадачность» - возможность выполнять несколько задач одновременно на одном экране. В сочетании с двойным экраном LG, браузер «Whale» позволяет окунуться в другое измерение и дает возможность перемещения между двумя экранами быстро, не прилагая при этом особых усилий. Те, кто любит делать покупки в сети Интернет, смогут одновременно выбирать разделы меню основных категорий сайта на одном экране, а читать описания продуктов на другом. Пользователи, которые общаются на двух языках, вместе с «Whale» смогут осуществлять поиск и читать любимые сайты новостей на двух разных языках одновременно.Компания LG рассматривает новые и креативные способы, с помощью которых пользователи смогут достичь максимальной эффективности использования технологии двойного экрана, впервые представленной в модели LG V50ThinQ 5G. В ближайшем будущем компания LG планирует создавать и выпускать большее количество устройств, которые поддерживают технологию двойного экрана. Уже на Берлинской международной выставке LG представит свои новейшие телефоны, которые будут поставляться с предустановленным браузером «Whale» компании NAVER.«Новые конструктивные параметры и возможности мобильных устройств с технологией двойного экрана компании LG высоко оцениваются пользователями по исключительному удобству в использовании», - рассказывает Чанг Ма, старший вице-президент группы стратегии развития программных продуктов компании LG Electronics Mobile Communications Company. - «Наше партнерство с компанией NAVER — это только начало расширения экосистемы двойного экрана и еще один признак нашей приверженности к предоставлению пользователям обогащенного, дифференцированного мобильного опыта».«Безупречный и многозадачный опыт - это то, что пользователи ценят, поэтому мы держим под контролем мировой рынок «NAVER Whale», - рассказывает Хьо Ким, руководитель команды «NAVER Whale». - «Такие стратегические партнеры, как компания LG, помогут нам увеличить количество пользователей браузера «Whale», который будет поддерживать еще больше языков до конца года».