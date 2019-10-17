Sportbank: что необычного предлагает новый мобильный банк?

17 октября 2019, 9:45

В октябре в режиме бета начал работать первый в Украине мобайл-банк sportbank, ориентированный на людей, увлеченных активным образом жизни.

Ключевая особенность мобильного банка - это взаимодействие с клиентами с помощью смартфона, через мобильное приложение и без привязки к физическим отделениям. Карту sportbank можно заказать онлайн и забрать в ближайшей точке выдачи (для Киева доступна опция доставки карты курьером, в скором времени такая возможность появится и в регионах).

Скачать приложение могут пользователи смартфонов на базе IOS и Android.sportbank — это совместный проект IT-компании Dyvotech и компании N1.Dyvotech выполняет весь цикл разработки продукта - от аналитики и технической документации до программного обеспечения, интеграции систем участников проекта, отвечает за дизайн и интерфейс приложения, маркетинг и продвижение, а также за операционное сопровождение всех процессов. За идеологию проекта, бизнес-модель и финансы отвечает компания N1.“sportbank работает как самостоятельный проект, управляя собственным ПО, приложением, сайтом, службой поддержки и всем, с чем взаимодействует клиент, а «Окси Банк» выступает эмитентом карт, - рассказал на презентации проекта CEO Dyvotech Денис Сапрыкин. - Такая структура одна из самых работоспособных в мире. Уже сегодня мы выходим на рынок в режиме бета. В ближайшее время нашим клиентам будет доступна кредитная карта с 100 дневным грейс-периодом (льготным периодом кредитования), коммунальные и прочие платежи, сберегательные счета, депозиты, а также покупка товаров в рассрочку. В этом году реализуем возможность оплаты смартфоном - Apple и Google Pay”.

“Одно из главных преимуществ sportbank - это нишевая сосредоточенность и концентрация на аудитории, увлеченной спортом. Наше комьюнити объединит вокруг финансовых услуг профессиональных спортсменов и их болельщиков, любителей спорта и тех, кто только собирается ими стать, - поделился Ник Измайлов, управляющий компании N1. - За долгие годы работы у меня сформировалась ключевая экспертность в работе с клиентом, интересующимся спортом и здоровым способом жизни. Я достаточно хорошо понимаю их желания, мотивации и потребности, поэтому с уверенностью могу сказать, что нам есть что предложить нашей аудитории. Сейчас проект стартует с реальным кешбэком - 10%! Кешбэк распространяется на все покупки в спортивных категориях: магазины спортивной одежды и товаров, спортивные клубы и тд. В скором времени планируем расширять список предложений и реализовать много интересных и полезных сервисов”.

Создатели sportbank обещают до конца 2019 года запустить весь набор обязательных продуктов и услуг, а в 2020 году сосредоточиться на развитии спортивной составляющей проекта и приложения в целом.