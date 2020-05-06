Алло запускает собственный сервис видеоконсультаций для клиентов ЭКСПЕРТ-ОНЛАЙН

6 мая 2020, 11:15

Как получить полноценную консультацию по интересующему смартфону, гаджету, бытовой технике - без посещения магазина?

Можно писать в чат, можно звонить в call-center, а можно заказать видео консультацию у специалистов, которые знают о гаджетах больше всего - продавцов магазинов Алло.

Достаточно оставить заявку по ссылке ЭКСПЕРТ-ОНЛАЙН, указать ваш контакт, желательный мессенджер, а также выбрать категорию товаров, которые интересуют клиента. В назначенное время консультант Алло связывается с клиентом по видеосвязи и проводит видео-консультацию, как если бы клиент находился рядом с ним в магазине. Консультант может тут же в магазине по видеосвязи показать и предложить разные варианты желаемого гаджета, рассказать все подробности и сразу оформить на него заказ, который клиент может забрать в магазине, получить на почте или с доставкой домой.“ЭКСПЕРТ-ОНЛАЙН- это супер-удобный сервис. За один видеозвонок можно получить полноценную консультацию без посещения магазина, оформить заказ и получить его в этот же день с бесплатной доставкой домой” - говорит Председатель совета директоров Алло Дмитрий Деревицкий.Также напоминаем, что после видеоконсультации можно получить бесплатную доставку желаемого гаджета домой в этот же день по программе АЛЛО-ЭКСПРЕСС - для этого важно сделать заказ до 17:00, поэтому рекомендуем при подаче заявки указывать желаемое время консультации в первой половине дня.