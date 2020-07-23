Датчик вибрации Aqara - универсальный сенсор Умного Дома

23 июля 2020, 22:41

Универсальный сенсор

Датчик вибрации - особое устройство в линейке Aqara. Несмотря на его простоту, сенсор является универсальным, а способ использования зависит только от фантазии пользователя.

Датчик выполнен в форм-факторе популярного Датчика температуры и влажности Aqara. Габариты модели: 36 х 36 x 9 мм.

Сенсор построен на базе акселерометра и гироскопа, потому может фиксировать три различных события: вибрацию / наклон / падение.

Для каждого из событий можно настроить чувствительность: высокую / среднюю / низкую.

Автоматизации настраиваются на отдельное событие или на их комбинацию.

Примеры использования

- Для отслеживания различных предметов в доме - нужно просто закрепить датчик с помощью клейкой наклейки и соединить его с Центральным хабом. Каждый раз, когда предмет хотя бы немного изменит свое положение, произойдет фиксация этого события. В записях датчика будет доступна информация какое именно событие произошло и его точное время.

- Частным случаем отслеживания предметов является мониторинг открытия выдвижных ящиков. Портативный размер позволяет без проблем установить такой датчик в ящиках домашней мебели. Как вариант автоматизации - включение света, когда ящик был открыт. Для этого понадобится также лампочка Aqara.

- Датчик вибрации Aqara может выполнять функции аналогичные Датчика открытия двери / окна. В таком случае, вместо разрыва контактов, будет фиксироваться наклон или перемещение двери/окна. Датчик можно прикрепить непосредственно к двери или закрепить на ручке.

- Пользователям Apple HomeKit датчик предоставляет еще одну возможность - настроить автоматизацию, когда никаких перемещений не фиксируется. Как возникает из описаний в интернете, популярным использованием такой возможности является мониторинг работы стиральной машины. Когда стирка закончена, подключается автоматизация с Центральным хабом, который оповестит о конце работы.

- Пользователи Android могут расширить функционал сенсора с помощью интеграции с сервисом IFTTT. На срабатывание датчика настраивается сообщение с ключевым словом, которое, в свою очередь, является триггером для выполнения автоматизации IFTTT. Например, срабатывания датчика вибрации могут регистрироваться в Google Calender.

РОМСАТ – официальный дистрибьютор Aqara в Украине