Миллионы сайтов на WordPress подверглись хакерской атаке

8 сентября 2020, 9:45

На прошедшей неделе миллионы сайтов на платформе WordPress были атакованы злоумышленниками. Всплеск активности хакеров связан с обнаруженной уязвимостью нулевого дня в File Manager, популярном плагине для WordPress, который используется более чем на 700 тыс. сайтов. Об этом сообщила компания Defiant.