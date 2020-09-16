Смартфон нового семейства Samsung Galaxy F41 порадует любителей фото

16 сентября 2020, 11:45

Как сообщалось ранее, компания Samsung вскоре анонсирует смартфоны нового семейства Galaxy F стоимостью от 200 до 275 долларов США. И вот сегодня в популярном бенчмарке Geekbench появилась информация об одном из представителей данной серии.

Аппарат имеет кодовое обозначение SM-F415F. Ожидается, что на коммерческом рынке он дебютирует под названием Galaxy F41: начало продаж, как утверждают интернет-источники, запланировано на последнюю неделю сентября или на первую неделю октября.



Тест Geekbench говорит об использовании фирменного процессора Exynos 9611. Чип содержит восемь вычислительных ядер — квартеты ARM Cortex-A73 и ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и 1,7 ГГц соответственно. В состав изделия входит графический ускоритель Mali-G72 MP3.



Указан объём оперативной памяти — 6 Гбайт. На устройство установлена операционная система Android 10.



Сообщается, что новинка сможет порадовать любителей фотосъёмки. В оснащение якобы войдёт четверная камера с 64-мегапиксельным основным сенсором. Наконец, говорится о подготовке как минимум трёх цветовых вариантов — чёрного, синего и зелёного.



Прочие технические характеристики Galaxy F41 пока не раскрываются. Известно, что поначалу смартфон будет доступен через онлайновые каналы продаж.

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