Как выбрать приличный телевизор

9 октября 2020, 10:37

В последнее время многие отдают предпочтение просмотру видео на экране смартфона, но все-таки большой телевизор остается важней частью домашнего интерьера. Всегда приятно посмотреть вместе фильмы, телепрограммы, футбол или музыкальные клипы на YouTube. Да и просто бывает приятно запустить его в фоновом режиме в качестве живой картины. Поэтому мы расскажем, на какие технологии и моменты необходимо обратить внимание при покупке телевизора, что можно сделать в любом интернет магазине техники.

Выберите 4K (он же Ultra HD) и убедитесь, что в нем есть HDR. Это самые важные факторы для качества телевизионного изображения.

Чем больше, тем лучше. Всегда. Разве что если Вам нужен небольшой телевизор в качестве монитора, тогда можно ограничить свои аппетиты.

В дополнение к телевизору купите хороший кабель HDMI, который стоит вложений в телевизор, и Вы увидите, как каждый пиксель воспроизводится в великолепной форме.

Обновите звук. Звук - это более чем половина удовольствия, а встроенные динамики вашего телевизора могут не справляться с этой задачей.

Выберите проверенный бренд. Три явно стоят выше других: LG, Sony и Samsung, и вы не ошибетесь ни с одним из них. Хотя сегодня можно выбирать телевизор и среди ведущих китайских брендов: HiSense, Xiaomi, Skyworth, BBK.

Купите новый телевизор у официального дилера. Вы получаете гарантию производителя, сервис и поддержку.

А теперь десять шагов для выбора телевизора:

1. Выберите свой ценовой диапазон. Чем больше вы тратите, тем лучше возможности.2. Выберите размер телевизора. Чем больше, тем лучше.3. Выберите OLED или LED. Оба хороши, но первый лучше.4. Выберите разрешение вашего телевизора. Выбирайте 4K. В 4K на 6 миллионов пикселей больше, чем в обычном Full HD.5. О чем не стоит беспокоиться. Сегодня высокая частота обновления и отличная контрастность входят в стандартную комплектацию лучших телевизоров. Коэффициенты контрастности каждый бренд оценивает их по-своему, это бесполезная характеристика при сравнении телевизоров.6. Станьте умнее, получите потоковую передачу. В наши дни смарт-телевизоры стали стандартом, и это хорошо. Смотрите видео и телетрансляции через интернет!7. Подключайтесь, оставайтесь на связи. Правильные телевизионные кабели и порты действительно имеют значение. Используйте HDMI-подключение.8. Серьезно подумайте об улучшении звука, то есть использовании отдельныіх колонок. В этом нет ничего удивительного, но динамики внутри удивительных новых 4K-телевизоров толщиной с кредитную карту не так хороши. Но есть исключение: Sony использует весь экран в своих лучших телевизорах в качестве динамика.9. Не покупайте телевизор, потому что вам нравится пульт. Вы можете обновить пульт от телевизора в любое время, и некоторые из новых пультов дистанционного управления сторонних производителей действительно удивительны. И вообще, можно закачать программный пульт на свой смартфон.10. Обратите внимание на гарантию. Когда вы покупаете у официального дилера, ваш новый телевизор будет поставляться с полной гарантией производителя. И у большинства производителей телевизоров (конечно же, LG, Sony и Samsung) есть общенациональные авторизованные сервисные центры.