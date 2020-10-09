Высокие технологии при изготовлении колец

9 октября 2020, 12:04

В современную эпоху высокие технологии охватили все сферы жизни человека. Не обошли они стороной и украшения, которые любят носить все женщины. Некоторые производители создают их дизайн по последнему слову техники.

Так, например, в кольцо пандора заложены инновации, дизайн и мастерство. Каждая новая коллекция - это увлекательное путешествие, от вдохновения и идей до выбора высококачественных материалов и создания ювелирных украшений ручной работы с использованием традиционных методов ювелира.

Дизайн и разработка образца

После создания эскиза идет подготовка к производству. После создания первых нескольких прототипов в оригинал иногда вносятся изменения, чтобы обеспечить правильные пропорции. На этом этапе создаются прототипы всей коллекции. На основе исходных чертежей создается компьютерная модель 3D / CAD, и после утверждения чертежи и модель используются для создания мастера.

Резка резиновых форм

Затем создается форма из резины, которая вулканизуется на специальной машине. Этот химический процесс превращает натуральный каучук в более прочный материал за счет использования серы. Затем ювелир отрезает все лишнее, оставляя резиновую форму с полым оттиском.

Восковая форма

В резиновую форму впрыскивается расплавленный воск, а две металлические пластины прижимаются с обеих сторон формы, чтобы воск не выплывал наружу. Дальше он затвердевает и превращается в точную копию оригинального мастера ювелирного изделия. Восковая модель остывает в течение нескольких минут, прежде чем ее можно вынуть из резиновой формы. Каждая резиновая форма очень эффективна; ее можно использовать повторно до 2000 раз.

Каждая восковая модель очищается и прикрепляется к так называемому восковому деревцу с помощью горелки до его заполнения.

Затем восковые деревца помещают в металлические цилиндры для создания гипсовых форм. Цилиндры заполняются жидким гипсом и нагреваются в печи для обжига в течение нескольких часов, в результате чего гипс твердеет, а воск плавится и испаряется. В процессе обработки в гипсе остаются полости в форме мастера-ювелира.

Заливка и обработка металла

Гипсовые формы помещают в литейную машину, где заливают серебряный или золотой сплав. Металлический сплав плавится в готовых формах.

Когда гипсовые слепки остынут, металлические стволы извлекаются изнутри и очищаются от остатков.

Формы украшений вырезаются из деревца. Любой излишек металла очищается и используется повторно.

Чтобы подготовить металл к дальнейшему украшению и облагораживанию ювелирами или мастерами по камню, неровности шлифуются.

Окончательная обработка

Опытные ювелиры украшают и детализируют ювелирные изделия, используя различные техники изготовления. Собираются и спаиваются разные элементы, чтобы создать готовые шедевры.

Затем украшение идеально полируется. Используется также и ультразвуковая очистка, которая удаляет все остатки.

Далее при помощи алмазного ножа можно создавать различные поверхностные эффекты на металлах: глянцевый, атласный, ромбовидный, для получения впечатляющей текстуры, которая будет одновременно матовой и блестящей без использования камней.

Специальная отделка для создания различных тонов и контрастов включает:

оксидирование,

электрическое покрытие,

металлическое покрытие.

Также с помощью тонкой иглы или вручную при необходимости для создания эффекта наносится тонированная эмаль. А еще приклеивается натуральный или искусственный жемчуг.



Необходимо отметить, что все украшения проходят строгий процесс контроля качества, как по ходу процесса, так и в его конце, чтобы будущие владельцы не сомневались в изысканности и надежности своих украшений.