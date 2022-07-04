Что нужно знать, чтобы купить серебряное кольцо мужское

4 июля 2022, 10:05

Серебряные кольца популярны у женщин и мужчин. Это стильные и универсальные украшения, которые хорошо сочетаются с деловым костюмом, повседневной одеждой и праздничным нарядом. Купить серебряное кольцо мужское https://zolotoyvek.ua/ru/kolca/l/pol:muzhskie/vid_metalla:serebro/ сегодня можно практически в любом ювелирном магазине. Например, в сети Золотой Век представлено несколько десятков подобных изделий. И все они по-своему красивы и интересны. Но не стоит покупать первое попавшееся кольцо. К этому процессу стоит подходить вдумчиво и с пониманием ряда нюансов.

Особенности изготовления серебряных колец

Если вы решили купить серебряное кольцо мужское конкретной модели, обязательно поинтересуйтесь особенностями его изготовления:

пробой;

конкретным видом материала;

наличием покрытия.

На украинском рынке в основном представлены изделия из серебра 925-ой или 916-ой пробы — так маркируют продукцию самого высокого качества. Но есть и другие варианты. Например, 720-ая проба. Такие изделия со временем начинают отливать желтизном. Кольца 875-ой пробы будут получше, но их придется регулярно чистить, чтобы металл не почернел. Поэтому рекомендуем остановиться на первых двух вариантах.

Само серебро делится на два вида: стерлинговое и черненое. Первое обладает практически белым цветом и считается самым качеством. Помимо 925-ой пробы на нем нередко можно увидеть клеймо производителя. Украшения из черненого серебра выглядят состаренными. Этот материал был популярен в царские времена, а сегодня считается эксклюзивом.

В качестве покрытия серебра используют родий, позолоту и серу (оксидирование). Первый вариант считается оптимальным. Родированные кольца выпускают лучшие европейские ювелирные дома.

Разновидности мужских колец из серебра

Существует множество разновидностей серебряных украшений. Это и обручальные кольца, и перстни, и печатки, и т.д. Они отличаются размерами, формой, дизайном, способом ношения. Если вы любите выделяться из толпы, рекомендуем купить серебряное кольцо мужское с необычным декором: оригинальной символикой, вставками с натуральными камнями и т.д. На сайте ювелирного магазина Золотой Век представлены украшения как в классическом, так и в совсем нетривиальном дизайне. Посмотреть, как кольцо будет смотреться на пальце, можно в любом представительстве сети — они есть во всех крупных городах Украины.