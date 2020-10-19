Sony сможет динамически контролировать скорость вентилятора системы охлаждения

19 октября 2020, 10:45

Массивная система охлаждения игровой приставки PlayStat ion 5 обладает весьма интересной особенностью.

Sony сможет динамически настраивать её характеристики в зависимости от той или иной запущенной игры.



Sony вложила много времени и средств в разработку системы охлаждения PlayStation 5, состоящей из трёх основных компонентов. Во-первых, здесь используется большой 120-мм вентилятор радиального типа.

Во-вторых, в составе СО приставки применяется огромный алюминиевый блочный радиатор с медным основанием и теплопроводящими трубками, имитирующими конструкцию испарительной камеры.



Кроме того, впервые в истории игровых приставок производитель использовал в качестве теплопроводящего интерфейса между процессором и радиатором жидкий металл.



Sony также полностью переработала схему и особенность питания гибридного процессора приставки, постаравшись максимально оптимизировать технологию понижения скорости и энергопотребления APU при запуске тех или иных игр. Использующийся в составе приставки гибридный процессор AMD Ryzen может динамически менять частоту работы вычислительных и графического ядер, а блок питания теперь подаёт постоянное напряжение на APU, системные компоненты и вентилятор.



Однако одними аппаратными средствами производитель не ограничился. Для обеспечения максимальной эффективности и в то же время тихой работы приставки Sony использует в PlayStation 5 динамическую систему контроля скорости вращения вентилятора через программные игровые обновления. При запуске игры Sony сможет собирать температурные показатели игровой приставки. Если температура внутри консоли будет заметно повышаться, например, в процессе игры в Cyberpunk 2077, то Sony сможет это узнать, а затем использовать данные для удалённой ручной настройки скорости вращения вентилятора системы охлаждения. Разработчики игр также смогут пользоваться технологией динамического контроля температуры, а затем включать более оптимальные настройки скорости вращения вентилятора СО в очередной игровой патч.



В ходе недавнего интервью ресурсу 4Gamer ведущий инженер PlayStation 5 Ясухиро Оотори (Yasuhiro Ootori) сообщил, что внутри консоли имеются четыре температурных датчика, с помощью которых контролируется скорость вращения вентилятора. Три находятся на самой материнской плате приставки, ещё один расположен внутри APU. Скорость вращения кулера может динамически настраиваться через программные обновления, требующие подключения к Интернету.



«В будущем для приставки будет выпущено множество различных игр. Информация о поведении APU в каждой из этих игр будет собираться. Мы планируем проводить оптимизацию скорости вращения вентилятора СО приставки, основываясь на этих данных», — рассказал Оотори.



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