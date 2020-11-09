Киевстар запускает программу дистанционного обмена телефонов

9 ноября 2020, 17:45

Теперь можно оценить свой телефон и оформить заявку на его обмен, не посещая магазин. На данный момент подобный формат обмена можно реализовать только в розничной сети Киевстар.

Взять участие в программе можно двумя способами. Первый – самостоятельно оценить свой девайс на странице интернет-магазина Киевстар. После чего специалист компании заберет старый телефон, подтвердит оценку его состояния и обменяет на скидку на любое устройство в магазинах Киевстар. Этот способ доступен жителям г. Киева. Второй вариант: если абонент проживает в любом другом населенном пункте Украина, он также может самостоятельно оформить заявку на обмен онлайн и отправить телефон «Новой почтой» для оценки. Услуги доставки оплачивает интернет-магазин Киевстар. С детальной информацией об услуге обмена старого телефона на новый можно ознакомиться на сайте компании.

«Мы всегда стремились быть ближе к клиентам и предоставлять сервис высокого уровня. С тех пор, как начался карантин, мы постоянно ищем пути, как сделать жизнь нашего абонента комфортнее без потребности посещать магазин Киевстар. У нас появились онлайн-консультации и покупки через Instagram, а теперь вот еще можно оформить заявку на обмен телефона, не выходя из дома», – прокомментировал исполняющий обязанности руководителя дирекции розничных продаж Киевстар, Андрей Борейко.

Программа обмена телефонов от Киевстар существует около двух лет. За это время ее воспользовались более 7000 раз. В среднем доплата за новый телефон составляет 4500 тыс. грн. Абсолютным лидером по обмену является модель Samsung J3 2016 (J320H), а также Xiaomi Redmi 4X. Обменивают обычно на смартфоны модельной линейки Samsung A и Хiaomi Note. Наибольшим спросом эта программа пользуется у жителей Киевской, Одесской и Закарпатской областей.

Кроме программы «Обмен телефона», абоненты могут воспользоваться и рядом других акционных предложений в сети Киевстар (например, возможностью оплатить стоимость девайса за несколько платежей, а также получить кэшбэк 15% на свой бонусный мобильный счет).