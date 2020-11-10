Грядущий кнопочный телефон Nokia 8000 4G показался на фото

10 ноября 2020, 9:15

Nokia продолжает свою тенденцию — выпускать переиздания старых телефонов, ставших спустя время нетленной классикой.

На этот раз финско-китайская компания выпустит переосмысление Nokia 8800 Arte. Новинка будет называться просто Nokia 8000 4G.