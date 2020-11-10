Грядущий кнопочный телефон Nokia 8000 4G показался на фото

Nokia продолжает свою тенденцию — выпускать переиздания старых телефонов, ставших спустя время нетленной классикой.
На этот раз финско-китайская компания выпустит переосмысление Nokia 8800 Arte. Новинка будет называться просто Nokia 8000 4G.
Недавно в интернете авторитетный инсайдер Роланд Квандт поделился техническими характеристиками будущей новинки, а сегодня, 9 ноября, и фотографиями. По имеющейся информации телефон будет работать на базе операционной системы KaiOS, сердцем устройства станет четырехъядерный чип Qualcomm Snapdragon 210, 512 МБ ОЗУ и модуль LTE. Диагональ экрана составит 2.8 дюйма при разрешении 240 × 320 пикселей.
Глянцевые закруглённые края обеспечивают телефону более премиальный внешний вид и отсылают к оригинальной Nokia 8800. Правда, у модели, вышедшей в 2007 году, клавиатура скрывалась под сдвигающейся крышкой.
Оригинальный Nokia 8800 Arte позиционировался, как телефон бизнес-сегмента. Корпус у него был выполнен из нержавеющей стали, а некоторые элементы управления из дорогих материалов, например, из сапфира. О материалах корпуса новинки пока ничего не известно, но вряд ли HMD Global будет повторять оригинал в таких аспектах.
(С) 3dnews