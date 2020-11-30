Club 3D представила один из первых кабелей, полностью совместимых с USB 4

30 ноября 2020, 14:45

Стандарт USB 4 был представлен ещё в прошлом году, но до сих пор лишь очень немногие компании анонсировали совместимые продукты любого типа.

Club 3D представила один из первых в отрасли сертифицированных кабелей USB 4, который поддерживает все функции, объявленные в стандарте: скорость до 40 Гбит/с, альтернативные режимы и мощность 100 Вт.

Современные стандарты подключения обещают высокую производительность и множество дополнительных функций, таких как подача питания, но в реальности кабели часто не поддерживают заявленную скорость и возможности, поскольку производители стремятся сократить свои расходы за счёт уменьшения количества проводов внутри своих кабелей или другими способами, продолжая при этом ставить бирку соответствующего стандарта. Чтобы решить эту проблему в случае использования последнего стандарта USB 4, организация USB Implementers Forum представила две программы сертификации, которые проверяют возможности конкретного кабеля: USB 20 Гбит/с и USB 40 Гбит/с.



Двунаправленный кабель Club 3D USB4 Type-C Gen3x2 CAC-1571 — один из первых кабелей, имеющий право использовать логотип USB IF «Certified USB 40 Gbps», что означает, что продукт поддерживает максимальную скорость и все заявленные возможности USB 4. Речь идёт о следующих особенностях:



пропускная способность до 40 Гбит/с;

мощность до 100 Вт;

альтернативный режим DisplayPort 2.0 (DisplayPort 2.0 через USB 4);

поддержка PCI Express;

обратная совместимость с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.





CAC-1571 поставляется со встроенным чипом E-mark, который сообщает характеристики и возможности кабеля различным устройствам, включая хосты, зарядные устройства и концентраторы. Длина кабеля составляет 0,8 метра, что типично для многих кабелей стандарта Thunderbolt 3, поставляемых сегодня в комплекте с устройствами.



Хотя Club 3D поместила кабель USB 4 CAC-1571 на свой веб-сайт, она ещё не приступила к реальным продажам. Стоимость кабеля пока тоже неизвестна.