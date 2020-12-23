Apple начала поставки iPhone с официальным джейлбрейком для исследователей

23 декабря 2020, 9:45

В июле этого года компания Apple запустила специальную программу «Security Research Device Program» для поиска уязвимостей. Сегодня купертиновцы стали высылать её участникам первые iPhone с разблокированным загрузчиком.

Издание 9to5Mac со ссылкой на портал Macrumors сообщает, что Apple подготовила к отправке модифицированные iPhone для разработчиков, прошедших отбор в программу. Такие устройства имеют открытый доступ к корневому разделу систему, что в целом аналогично устройствам с установленным джейлбрейком. Только здесь всё официально. Это позволяет исследователям анализировать все детали и находить уязвимости в ядре iOS без использования модификаций системы от сторонних, неавторизованных разработчиков джейлбрейка. Также данные устройства, как отмечает Apple в соответствующем разделе, предоставляются временно — ровно на год. После чего разработчик обязан вернуть устройство обратно компании. Помимо этого, Apple пишет в разделе программы, что данные устройства не предназначаются для ежедневного использования и не должны покидать территории, где живут или работают участники «Security Research Device Program».

«SRD (Security Research Device) предоставляется на 12 месяцев, с возможностью получения нового устройства по окончании годичного периода. Также они остаются собственностью компании Apple. Устройства не предназначены для личного и ежедневного использования, а также должны постоянно находиться на указанной разработчиком территории», — цитата Apple из описания.



Разработчики могут найти более подробную информацию о программе на официальном сайте. На текущий момент заявки не принимаются и откроются лишь в 2021 году. Сбор заявок на 2020 год был открыт в июне.

(С) 3dnews.