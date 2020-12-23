Симулятор выживания Green Hell получит поддержку VR к концу 2021 года

23 декабря 2020, 11:15

Портал UploadVR со ссылкой на свежий пресс-релиз польской студии Creepy Jar сообщил об анонсе сроков выхода симулятора выживания Green Hell для шлемов виртуальной реальности.



Green Hell VR создаётся усилиями команды из Incuvo, специализирующейся на VR-играх. О том, что студия задействована в процессе, стало известно ещё в апреле благодаря утечке на сайте Reuters.

Релиз Green Hell VR запланирован на третий квартал 2021 года, то есть в период с июля по сентябрь. В первую очередь VR-версия появится на ПК, а впоследствии станет доступна для Oculus Quest.



Согласно пресс-релизу, к настоящему моменту Green Hell VR уже прошла через стадию предварительного производства, и команда переключилась на альфа-тестирование — оно продлится несколько месяцев.



Creepy Jar также добавила, что в Green Hell VR разработчики стремятся найти правильный баланс между известными функциями и методами вовлечения пользователя в виртуальную реальность.

Напомним, события Green Hell разворачиваются в неизведанном уголке джунглей Амазонки — тот самый «зелёный ад». От игроков требуется выжить и выбраться к людям, по пути не сломившись под гнётом неизвестности.



В настоящее время Green Hell доступна только на PC (Steam), но в будущем появится на PS4 и Xbox One. Релиз консольных версий ожидался до конца текущего года, тогда как теперь премьера запланирована на начало 2021-го.

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