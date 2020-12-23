В Chrome для Android появилась функция голосового ввода

23 декабря 2020, 12:15

Компания Google постепенно отказывается от своей старой технологии распознавания голоса, отдавая предпочтение голосовому помощнику Google Ассистент.

На этот раз поддержку функции голосового ввода с помощью Google Ассистент получил фирменный браузер Chrome для мобильной платформы Android.



Опция, позволяющая отказаться от использования старой технологии распознавания голоса в пользу Google Ассистента, появилась в браузере ранее, но прежде при её активации ничего не происходило. Однако теперь это изменилось, и поддержка голосового ассистента заработала, о чём и сообщает сетевой источник.



Для запуска этой функции необходимо перейти на страницу chrome://flags/#omnibox-assistant-voice-search, активировать соответствующую опцию и перезапустить Chrome. После этого пользователи могут с помощью голоса вводить поисковые запросы, и обозреватель будет их корректно обрабатывать. Функционально голосовой поиск в браузере остаётся идентичным при использовании любого из доступных вариантов.



Источник отмечает, что впервые возможность использования Google Ассистента в качестве инструмента голосового поиска была замечена в Android-версии Chrome ещё в январе этого года, но тогда функция не работала. Вероятнее всего, с тех пор Google внесла необходимые изменения на стороне сервера и теперь данный инструмент может быть взят на вооружение всеми пользователями обозревателя компании. Согласно имеющимся данным, функция работает корректно в стабильной версии Chrome 87 для устройств на базе операционной системы Android.

(С) 3dnews