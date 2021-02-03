Samsung Galaxy XCover 5 получит экран HD+ и всего одну тыльную камеру

3 февраля 2021, 10:15

Интернет-источники обнародовали довольно подробные технические характеристики защищённого смартфона Galaxy XCover 5, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.



Сообщается, что устройство получит 5,3-дюймовый дисплей HD+ с разрешением 1600 × 900 точек. Спереди расположится 5-мегапиксельная камера, а одинарная тыльная камера сможет создавать изображения с разрешением до 16 млн пикселей.

В оснащение войдут 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, а также порт USB Type-C. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч с 15-ваттной подзарядкой.



Если верить имеющимся данным, смартфон будет доступен в модификациях с поддержкой мобильной связи 5G и без. При этом будут использоваться разные процессоры: в частности, известно, что версия без модема 5G получит фирменный чип Exynos 850 с восемью ядрами, работающими на частоте до 2,0 ГГц.



Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 11. Он получит защиту от влаги и пыли, а прочный корпус позволит выдерживать удары и падения.

По подсчётам IDC, в прошлом году компания Samsung отгрузила на мировом рынке 266,7 млн смартфонов, заняв первое место в рейтинге ведущих поставщиков с долей приблизительно 20,6 %.

(С) 3dnews.