Caviar выпустит кнопочный Android-телефон Origin в стиле Vertu по цене от $1000

4 февраля 2021, 11:15

Компания Caviar раскрыла планы по выпуску премиального кнопочного телефона на платформе Android: в рамках проекта под названием Origin будет создана классическая консервативная модель с простым набором функций, но с эксклюзивным и роскошным дизайном.

Отмечается, что Origin станет духовным наследником аппаратов Vertu. Эта британская компания была создана ещё в 1998 году в качестве подразделения Nokia. В своё время она выпускала премиум-телефоны с корпусами из золота, платины, титанового сплава и пр. Однако в 2017 году было объявлено о банкротстве Vertu.



«Caviar не пожалеет золота, драгоценных камней и других редких материалов, чтобы сделать Origin частью имиджа и высокого статуса своего владельца. Компания уже давно фиксирует устойчивый спрос состоятельной аудитории на простой и безопасный телефон с защитой данных, являющийся при этом эксклюзивным аксессуаром», — говорится в сообщении Caviar.



Известно, что на телефон будет установлено приложение Whatsapp. Обнародованные пресс-изображения позволяют получить представление о дизайне аппарата, хотя материал корпуса пока не определён.